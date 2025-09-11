El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ester Expósito y Paris Jackson se muestran en sintonía en un desfile de Desigual

Ambas protagonizaron un momento muy tenso en 2024 en un evento similar en el que a pesar de los esfuerzos de la actriz española, la hija del fallecido Rey del Pop apenas le dedicó una mirada

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:34

En 2024, durante un desfile de Desigual en Barcelona, Ester Expósito y Paris Jackson protagonizaron un tenso momento que se volvió viral en cuestión de horas. A pesar de que ambas ya eran imagen de la marca y de que estaban sentadas una al lado de la otra, durante el evento apenas intercambiaron una mirada. De hecho, en ese momento se especuló con que la hija del fallecido Michael Jackson sintiese animadversión hacia la actriz española. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar y ambas han compartido una instantanea en instagram que aclara lo mucho que les importa la opinión de los demás sobre su relación. Ahora no solo se miran, sino que se han convertido, por lo menos, en buenas compañeras de trabajo.

Así lo han demostrado el pasado miércoles de nuevo en un compromiso profesional con Desigual; Ester y Paris volvían a sentarse juntas en un desfile también en Barcelona. Su reencuentro generaba cierta expectación a la espera de ver si se repetía ese incómodo momento, pero no fue así. Exposito y Jackson se fundieron en un amistoso abrazo que despejaba cualquier duda sobre la relación que les une. A lo largo de todo el desfile intercambiaron opiniones, rieron y disfrutaron, dejando atrás la aparente tensión que vivieron en 2024. Es posible que aquel día ni se conociesen o que Paris no tuviese un buen día (ya que Ester hizo, en aquel momento, algunos intentos por interactuar).

Unas semanas antes de este encuentro, ya había pistas de que su relación, bien por cuestiones profesionales o porque realmente se han hecho amigas, era mucho más estrecha en el presente. Ambas compartieron una promo de Desigual en la que cada una llevaba una camiseta en la que se podía leer «I love Ester» en el caso de Jackson y viceversa.

Está claro que Ester Expósito ha disfrutado mucho más en esta ocasión, en la que no solo ha compartido divertidos momentos con Paris, sino que también se la vio muy en sintonía con Nicki Nicole, que estaba sentada también a su lado.

