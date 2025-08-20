Del Eroski de Leioa a los helados de Plentzia: así están siendo las vacaciones de Marta Pombo en Bizkaia La famosa influencer y el odontólogo vizcaíno han dejado por unos días su casa de Cantabria

S. O. Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:56 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

Tras más de un mes en su casa de Cantabria, las vacaciones de verano de Marta Pombo y su marido Luis Zamalloa continúan en Bizkaia. La pareja se ha trasladado a la casa familiar del odontólogo vizcaíno para disfrutar de unos días en el territorio. Desde que se conocieron, la famosa influencer y su chico visitan con frecuencia la provincia.

En este caso, la famosa influencer y el padre de sus tres hijas -Matilda y las mellizas María y Candela- se han dejado ver por Plentzia. En la localidad costera, el también modelo y creador de contenido ha pasado gran parte de su infancia y no ha dudado en inculcar su pasión por este municipio tanto a su mujer como a las pequeñas. «¡Este pueblo me ha visto crecer! Me encanta ver a mis hijas por aquí, podría estar horas contándoles historias», ha escrito con nostalgia el odontólogo en Instagram.

Instagram 1 /

La hermana de Marta Pombo también se muestra encantada en la localidad de la Margen Derecha. «Qué suerte de infancia y qué suerte poder enseñárselo a las tres», le ha contestado en el post publicado. A la familia Zamalloa-Pombo le entusiasma la playa de Plentzia, pero en esta ocasión, con el tiempo nublado, ha preferido dar un paseo por el puerto pesquero y comer un helado. Acompañados de los padres del odontólogo, la pareja disfrutó de una inolvidable jornada.

En el álbum de fotos compartido con sus seguidores, Marta Pombo también ha revelado que se alojan en la casa de sus suegros, donde su chico le pidió matrimonio hace tres años estando embarazada de su primera hija.

A Zamalloa le hace mucha ilusión que su mujer y sus hijas conozcan de primera mano la tierra en la que se crio y cualquier detalle lo vive con gran intensidad. Incluso, algo tan simple como hacer la compra en el supermercado de toda la vida. La prole al completo acudió al Eroski de La Avanzada de Leioa: «Me ha hecho ilusión hacer la compra con mis niñas en el mítico Eroski de Leioa. Aquí han hecho la compra mis padres toda la vida y yo les acompañaba a ver si me caía algún chocolate», ha comentado divertido el influencer.