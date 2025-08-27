El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto hijo

El cantante, que cumplió 50 años el pasado mes de mayo y la extenista rusa, de 44, amplían la familia formada por sus mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco

Marina León

Marina León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:33

Enrique y Anna Kournikova amplían la familia. El cantante, que cumplió 50 años el pasado mes de mayo y la extenista rusa, de 44, serán padres por cuarta vez. Según confirma este miércoles la revista 'Hola!', Kournikova ya está en el ecuador de su embarazo, por lo que en unos meses la pareja les dará un hermano o hermana a sus mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco.

El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias y la también modelo llevan 24 años juntos, después de que surgiera el amor entre ellos en 2001, en el rodaje del videoclip de 'Escape'. Desde entonces, han mantenido su relación alejada del foco mediático, aunque la que fuera dos veces gandora de un Gran Slam, publica en sus redes sociales varias fotos y videos en los que muestra a sus pequeños y su día a día en familia.

Residen en Miami, concretamente en la exclusiva isla de Indian Creek, donde llevan una vida tranquila y se dejan ver en contadas ocasiones. Aunque ha declarado varias veces que ser padre le cambió la vida y que le cuesta separarse de sus hijos, el músico se encuentra en estos momentos inmerso en su gira internacional. En los próximos meses estará en México y Bulgaria, pasando por India y Emiratos Árabes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  3. 3

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  4. 4 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  5. 5 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  10. 10 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto hijo