Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto hijo

Marina León Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:33 | Actualizado 09:04h.

Enrique y Anna Kournikova amplían la familia. El cantante, que cumplió 50 años el pasado mes de mayo y la extenista rusa, de 44, serán padres por cuarta vez. Según confirma este miércoles la revista 'Hola!', Kournikova ya está en el ecuador de su embarazo, por lo que en unos meses la pareja les dará un hermano o hermana a sus mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco.

El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias y la también modelo llevan 24 años juntos, después de que surgiera el amor entre ellos en 2001, en el rodaje del videoclip de 'Escape'. Desde entonces, han mantenido su relación alejada del foco mediático, aunque la que fuera dos veces gandora de un Gran Slam, publica en sus redes sociales varias fotos y videos en los que muestra a sus pequeños y su día a día en familia.

Residen en Miami, concretamente en la exclusiva isla de Indian Creek, donde llevan una vida tranquila y se dejan ver en contadas ocasiones. Aunque ha declarado varias veces que ser padre le cambió la vida y que le cuesta separarse de sus hijos, el músico se encuentra en estos momentos inmerso en su gira internacional. En los próximos meses estará en México y Bulgaria, pasando por India y Emiratos Árabes.