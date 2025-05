Elsa Pataky confiesa que ya piensa en inglés: «Y me da rabia»

Joseba Fiestras Miércoles, 28 de mayo 2025, 22:57 Comenta Compartir

Actriz, modelo, madre y apasionada del deporte, Elsa Pataky no solo ha brillado en la gran pantalla, sino que también ha construido un estilo de vida inspirador desde su hogar en Australia junto a Chris Hemsworth. La actriz sigue conquistando titulares, combinando glamour y sencillez, proyectos creativos y compromiso personal. Ahora presenta 'Matices', la nueva serie que protagoniza y que reúne a seis pacientes en una apartada bodega donde completan el tratamiento de un reconocido y carismático psiquiatra. 'El Hormiguero' recibió a la artista para que diera a conocer la ficción. «Es la historia de un crimen, pero un pelín más radical, más oscura. Es como una de Agatha Christie, pero tiene un tono casi de terror, y un poco de sentido del humor», definía.

Pataky vive en Australia, aunque suele venir a rodar a España. «Ha habido un tiempo en el que me he dedicado mucho a mi papel de madre, pero cuando me voy, ya no lloran. Son más independientes. Y entonces te apetece trabajar de nuevo aquí. ¡España es mía!», bromeaba. Ella sí echa de menos a sus hijos cuando está fuera. «Pero, quieras o no, al ver que ellos están bien, eso te hace sentirte bien», afirmaba. Si ella no está, está su marido del que procura separarse poco. «Nos prometimos que solo íbamos a estar separados dos o tres semanas como máximo. Solo una vez estuvimos dos meses separados. Y se hace muy largo», explicaba la actriz.

Una de las cosas que más le gustaba Pataky de su tierra es la sobremesa. «¿Te das cuenta de que es una palabra que no existe en otro idioma? Eso de disfrutar después de una comida hasta casi la cena. Charlar, disfrutar, tomarte otro vino… Cuando volví a hacerlo aquí, en el rodaje, me di cuenta de lo mucho que lo había echado de menos. En otros países, la comida es para nutrirse y no para socializar», declaraba. La dieta mediterránea también le encanta. «En Australia, la comida no es tan rica. No está mal, pero…», dejaba caer. Y es que a la artista le vuelve loca el jamón, ya lo ha manifestado en varias ocasiones. «Ellos, en Australia, toman tostadas con mantequilla y vegemite, que es horrible. Es salado como el jamón, pero nada que ver, aunque ellos lo comparan», contaba.

«Ya empiezo a pensar y a soñar en inglés», desvelaba la intérprete que vive y trabaja fuera de España desde hace décadas. «Y la verdad es que me da rabia porque quiero seguir pensando en español», zanjaba sonriente. En la serie, Pataky da vida a una mujer manipuladora, pero en la vida real no es excesivamente dura con sus hijos. «No sé poner límites en los castigos, enseguida claudico. No consigo pasar de esas caritas de pena que ponen. Y ellos lo saben. Saben cuándo me rompen, y me rompen siempre», desvelaba.

Cuando no hay películas, Elsa y su marido se relajan, a veces hasta se van de retiro con otras parejas famosas. «Estaba en Nueva Zelanda y proponían actividades, una de ellas era el senderismo durante cuatro o cinco horas. Fuimos con Matt Damon y su mujer. Y todo era comida vegetariana, Chris (Hemsworth) lo pasó fatal. No cumplía nunca las normas. Es que los músculos necesitan gasolina. Y teníamos un día de completo silencio, no se podía hablar. Tampoco lo cumplimos. Parece mentira lo difícil que puede llegar a ser», revelaba entre risas.

Amante de los animales, Pataky cuida a varios. «Tengo dos burritos, una serpiente, dos lagartos, cuatro perros, dos gatos, dos loritos pequeñitos, un acuario repleto de peces, caballos, conejos y gallinas», enumeraba la cómica. Eso sí, a veces hay bichos que chocan con visitantes. «La serpientes más venenosas que hay en Australia son las marrones y las que tienen el vientre rojo. Si te pican, te puedes morir. Es aconsejable no moverte si te pican porque, si lo haces, el veneno se reparte por la sangre. Necesitas el antídoto inmediatamente. Una serpiente mató al perro de mi primo. Y con los niños tienes que tener cuidado, especialmente cuando son pequeños porque si les pican, como no saben hablar, no te das cuenta y no les pones el antídoto. Bueno, te acabas acostumbrando», decía un tanto resignada.