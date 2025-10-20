Edu Aguirre y su mayor polémica en 'El Chiringuito' El colaborador del programa explica lo que ocurrió en el plató cuando se le cayó del bolsillo un pañuelo de papel

B. V. Lunes, 20 de octubre 2025, 18:13 Comenta Compartir

Hace cinco años, en 'El Chiringuito' se vivió un momento que muchos comentaron. Lo recuerda bien su protagonista, Edu Aguirre, colaborador del programa que conduce Josep Pedrerol. Cuando hizo aparición en el plató algo se le cayó de uno de los bolsillos del pantalón.

En ese momento, el periodista y los que estaban en el plató dijeron que se le había caído un pañuelo de papel al suelo. «Un kleenex, que estoy muy constipado», dijo. Sin embargo, en las redes sociales se empezó a especular sobre muchas cosas. Se llegó a decir, por ejemplo, que era una papelina de cocaina.

Un episodio que le persigue y que Aguirre ha vuelto a comentar. Esta vez en el pódcast 'La Fórmula del Éxito', donde el periodista ha explicado lo que pasó realmente y despejar cualquier duda sobre ese momento. Primero, ha dejado claro que era «un trozo de kleenex asqueroso», ya que «venía del Bernabéu, que estaba en invierno y se cae». Además, el colaborador explica cómo ni siquiera le dio importancia cuando se fue al suelo. Es más, «lo enseño a la cámara y sigo hablando del partido del Madrid».

De hecho, lo que ocurrió en el plató no se hizo mediático hasta tres días después del programa. «Se empezó a decir que se me había caído cocaína o no sé». El periodista de 'El Chiringuito' ha querido dejar claro que «no he probado un cigarro en la vida. ¡Te lo juro por Dios! Ni un porro, ni nada».

«Yo he sido deportista. He tenido mis amigos, que te he dicho antes, de la infancia, con los que he jugado al fútbol toda la vida. Y al final, jugar, hacer un deporte… Te hace tener una disciplina, te hace tener unos valores», ha afirmado en el pódcast.