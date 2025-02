Díaz-Patón sobre Ágatha Ruiz de la Prada: «Me he sentido desprotegido, yo hubiera hecho todo por ella» El abogado se sienta en un plató de televisión para hablar sobre su ruptura con la diseñadora: «mataría por ella»

Andrea Cimadevilla Sábado, 22 de febrero 2025, 12:52 | Actualizado 13:07h.

José Manuel Díaz-Patón se sentó ayer por primera vez en un plató de televisión para hablar de la relación que mantuvo con Ágatha Ruiz de la Prada y su polémica ruptura. El abogado contó cómo se sintió después de escuchar a su expareja decir que su intención siempre había sido convertirse en famoso.

El que hasta hace unos meses era un auténtico desconocido para la opinión pública reconoció que si la situación hubiese sido al revés, si la anónima hubiera sido Ágatha, él habría estado contento de su fama. «Cualquier persona, de pronto su novio se convierte en una estrella como se está diciendo de mí, yo me sentiría muy orgulloso. De todas formas, no soy ninguna estrella, ni vengo aquí de estrella, ni quiero serlo», aclaró.

Pese a admitir el cariño que siente por la diseñadora, lamentó que ésta no saliese en su defensa tras la polémica con Lolita Flores cuando le llamaron «patán». «Me he sentido desprotegido, porque yo hubiera hecho cualquier cosa por ella».

A pesar de ello, reconoció emocionado que cuando conoció a Ágatha le «descolocó el corazón». «Me dijo tales cosas que me quedó enamorado. Es muy difícil encontrar una mujer como ella, yo sé que la voy a echar mucho de menos», dijo. El abogado, que confesó que la echará «mucho de menos», se emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas durante la publicidad.

Respecto a por qué se rompió el amor, el abogado aseguró que «nunca había pasado nada grave» entre ellos. «Mataría por ella, pero no ha sabido defenderme. Lo que ocurrió es que los dos sin hablarlo, con sus viajes, había un mensaje de »vamos a ver qué pasa«. No disimuló que había un »desgaste« e incluso habló de la famosa discusión que tuvieron por Picasso después de que él dijera que »no es un gran pintor«, algo que no gustó nada a Ágatha.