El desgarrador relato de Santiago Segura sobre el bullying que sufrió de niño: «Me daban collejas y eso te marca»

En el último programa de la temporada de 'Universo Calleja' también hubo momentos de emoción y relatos desgarradores. Jesús Calleja reunió a varios famosos para viajar a Egipto, entre ellos a Santiago Segura. El actor habló sobre el bullying que sufrió de niño, una etapa que definió como la peor de su vida. «Yo iba al colegio tan feliz y a aprender, con gafas y gordete. Me llamaban 'bolinga' y me daban collejas, pam. Eso te marca», afirmó.

Segura, que ya había hablado sobre el acoso vivido, confesó que no fue «consciente del trauma» en aquel momento, «pero luego me he dado cuenta de donde viene tanta agresividad por mi parte. Por eso tengo un caparazón, aunque luego me derrito», cuenta. El intérprete y director explica que su manera de responder a estos ataques era »haciendo gracias«. ·Eso te marca y te das cuenta con los años. Eso te lo dice el psicólogo, aunque yo no voy porque cobra», bromea.

En ese momento, se unió a la conversación David Bisbal, que se quedó impresionado por el relato de Santiago Segura y compartió su propia experiencia con el acoso escolar. «Curiosamente, conmigo en el colegio se metía el niño más gordo que había», añade.

Estas charlas han tenido lugar en un entorno de lo más espectacular, durante la subida al monte Sinaí. La aventura comenzó en el parque nacional Ras Mohammed, una joya natural ubicada en el mar Rojo, donde los participantes disfrutaron del buceo entre arrecifes de coral y especies marinas difíciles de ver en otros lugares.