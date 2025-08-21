El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

David Cantero confiesa sus nervios ante su inminente estreno en la radio

El periodista de Informativos se incorpora a RNE y asegura estar «un poquito acojonado»

A.M.

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:40

El estreno de David Cantero en la radio es inminente. El veterano periodista, de 64 años, ha llegado este miércoles a los estudios de RNE para comenzar la preparación de su nuevo espacio en las tardes de la radio pública. «Empieza la cuenta atrás», dice, emocionado, el expresentador de Informativos Telecinco.

Aunque no es oro todo lo que reluce. Cantero confiesa estar realmente nervioso ante la que será su primera aventura en un set de radio. «No os negaré que estoy un poquito 'acojonado'», dice entre risas. «Pero todo saldrá bien, me he encontrado con el mejor equipo posible en RNE y eso me tranquiliza bastante».

Cantero se lo toma con buena filosofía: «Si la cosa funciona será mérito suyo, si es un fiasco toda la culpa será mía». Su aventura arrancará el 1 de septiembre. «El empeño ahora de RTVE es formar un equipo potente y hacer buena radio para atraer a aquellos que en su día se fueron o los que nunca se han acercado a Radio Nacional de España. Vamos a hacer buena radio», contaba hace unas semanas.

El comunicador si no está ante su última aventura profesional, prácticamente será una de las últimas. Tiene 64 años y la jubilación está a la vuelta de la esquina. «Soy un experimentado novato en esta aventura apasionante, con la que empiezo a escribir el epílogo a una larguísima carrera en el mundo de la comunicación», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  3. 3

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  4. 4

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  5. 5 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  6. 6 Un influencer culé incomoda a Nico Williams en plena Aste Nagusia: «Vente al Barcelona»
  7. 7

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  8. 8

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  9. 9

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  10. 10 El poteo travesti llena de color las calles de Bilbao: «¡Esto es una fiesta, lo mejor de Aste Nagusia!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo David Cantero confiesa sus nervios ante su inminente estreno en la radio

David Cantero confiesa sus nervios ante su inminente estreno en la radio