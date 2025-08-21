David Cantero confiesa sus nervios ante su inminente estreno en la radio El periodista de Informativos se incorpora a RNE y asegura estar «un poquito acojonado»

El estreno de David Cantero en la radio es inminente. El veterano periodista, de 64 años, ha llegado este miércoles a los estudios de RNE para comenzar la preparación de su nuevo espacio en las tardes de la radio pública. «Empieza la cuenta atrás», dice, emocionado, el expresentador de Informativos Telecinco.

Aunque no es oro todo lo que reluce. Cantero confiesa estar realmente nervioso ante la que será su primera aventura en un set de radio. «No os negaré que estoy un poquito 'acojonado'», dice entre risas. «Pero todo saldrá bien, me he encontrado con el mejor equipo posible en RNE y eso me tranquiliza bastante».

Cantero se lo toma con buena filosofía: «Si la cosa funciona será mérito suyo, si es un fiasco toda la culpa será mía». Su aventura arrancará el 1 de septiembre. «El empeño ahora de RTVE es formar un equipo potente y hacer buena radio para atraer a aquellos que en su día se fueron o los que nunca se han acercado a Radio Nacional de España. Vamos a hacer buena radio», contaba hace unas semanas.

El comunicador si no está ante su última aventura profesional, prácticamente será una de las últimas. Tiene 64 años y la jubilación está a la vuelta de la esquina. «Soy un experimentado novato en esta aventura apasionante, con la que empiezo a escribir el epílogo a una larguísima carrera en el mundo de la comunicación», ha afirmado.