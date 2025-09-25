El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El dardo de Pablo Motos sobre la operación de nariz de Álex González: «Te ha quedado mejor que al de Andy y Lucas»

El actor presentó en 'El Hormiguero' la nueva película de Imanol Uribe, 'La sospecha de Sofía', que se estrena el próximo 3 de octubre

Marina León

Marina León

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:43

«Te ha quedado la nariz mejor que al de Andy y Lucas». Así recibió Pablo Motos al actor Álex González en su visita a 'El Hormiguero'. «Perdón, a veces la boca va más deprisa que la cabeza», añadió el presentador. El intérprete explicó que se operó hace tan solo unos días pero, «no por estética, sino para respirar mejor», dijo.

González presentó en el plató de Antena 3 'La sospecha de Sofía', la nueva película de Imanol Uribe que se estrena el próximo 3 de octubre. La historia gira en torno a Daniel y Sofía, cuya vida tranquila da un giro inesperado cuando él recibe una carta anónima que cuestiona la identidad de la madre que él creía conocer. En la nueva producción, Álex tiene un papel doble, ya que se mete en la piel de dos hermanos gemelos.

Entre algunos detalles de la película, el entrevistado contó que tuvo que adelgazar 10 kilos. «No me lo pidieron, pero era lógico. Yo acababa de terminar una serie en República Dominicana y en esta serie uno de los personajes pasa 25 años en una prisión, entonces, claro, tenía que salir habiendo perdido peso y masa muscular», explicó.

«Como no tenía tiempo lo hice a lo bestia y dejé de entrenar. Había días en los que solo comía un kiwi, fatal. Hice todo lo que no había que hacer», añadió. González indicó que al dejar de lado sus hábitos saludables de manera drástica, le cambió el humor. «Me venía bien estar con poca energía para conectar con la vulnerabilidad del personaje. Al final es un viaje de tres meses, sería imposible sostenerlo en el tiempo», añadió. Motos quiso saber que es lo primero que comió nada más terminar de rodar. «Una palmera de chocolate. Me pedí como cuatro», respondió Álex.

