En qué consiste la dieta pescetariana que sigue la infanta Cristina: ayuda a bajar el colesterol y previene el envejecimiento

Tras su divorcio de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina vive una nueva etapa. La hermana del rey Felipe VI ha hecho frente al mazazo que supuso conocer la infidelidad de su marido con Ainhoa Armentia y ahora se muestra radiante, como una mujer nueva. La revista 'Hola' confirma que este cambio se debe al estilo de vida saludable por el que ha apostado y que consiste en seguir la dieta pescetariana.

¿En qué consiste este modelo de alimentación? ¿Qué se come? ¿Qué beneficios tiene? Los llamados 'pescetarianos' no consumen carne, pero sí pescado. Es la principal característica de esta dieta que cuenta con muchos adeptos. No comen productos procedentes de la vaca, cerdo o pollo, pero su alimentación incluye una amplia variedad de alimentos vegetales como verduras, frutas, legumbres… y como fuente principal de proteína, el marisco y el pescado.

Este modo de alimentación ha ganado popularidad en los últimos años y es considerada como una opción saludable y sostenible. Los expertos aseguran que puede proporcionar una amplia variedad de nutrientes esenciales para la salud, como proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales. Es decir, resulta beneficiosa para prevenir enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento y además es antiinflamatoria.

Reducción del impacto ambiental

Sin embargo, en las personas que siguen esta dieta, pueden darse déficits de hierro, calcio, zinc, vitamina B12 y vitamina D, nutrientes que a menudo se encuentran en alimentos de origen animal, por lo que suelen recurrir a suplementos.

Por otro lado, al evitar el consumo de carne de animales terrestres, la dieta pescetariana puede ayudar a reducir el impacto ambiental asociado con la agricultura intensiva y la cría de animales, lo que contribuye a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.