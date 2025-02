Este conocido influencer vasco prueba la 'Euskola' y se sorprende con su sabor

Leire Moro Lunes, 17 de febrero 2025, 16:27 | Actualizado 16:44h. Comenta Compartir

El influencer Iñaki Ibaibarriaga, más conocido en redes como Guk Green, ha pasado unos días en el País Vasco francés y se topó en un supermercado con Euskola, el refresco de cola elaborado en la región. «Normalmente, no suelo coger estas marcas porque me da miedo su sabor y no suelen cumplir con las expectativas».

A pesar de su escepticismo con este tipo de refrescos, esta vez se lanza a darle una oportunidad, ya que el precio de la lata le pareció razonable: 1,20 euros. El influencer no pudo evitar reflexionar, de paso, sobre los precios en los supermercados de Francia, que, según su experiencia, resultan más baratos que en España. «¿Qué está pasando ahí abajo?», se preguntó.

Iñaki no dudó en compartir la cata con sus seguidores en sus historias de Instagram. «Bueno, vamos a probarla», anunció antes de dar el primer sorbo. Su reacción fue inmediata: «A ver, no está mala, pero le faltan burbujas». A pesar de este detalle, destacó que el sabor no era desagradable y que «no dejaba el regustillo extraño que suelen tener otras alternativas» a los refrescos más comerciales.

Finalmente, el influencer concluyó su prueba con una nota positiva. «Oye, me alegro de haber apoyado al comercio local», afirmó. Con esta experiencia, el Guk Green ha logrado despertar la curiosidad de muchos seguidores sobre Euskola, una bebida que, aunque poco conocida fuera del País Vasco francés, tiene una interesante historia detrás.

Euskola es una bebida refrescante con sabor a cola que nació con el propósito de ofrecer una alternativa local en el País Vasco francés. Su historia se remonta a 2013, cuando tres amigos, Peio, Xalbat y Bastien, decidieron emprender en el mundo de las bebidas internacionales. Su primera gran apuesta fue en 2015 con Kupela, una marca dedicada a la sidra vasca, seguida en 2018 por Balea, una cerveza ecológica.