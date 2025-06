La confesión de Carmen Machi sobre 'Ocho apellidos vascos': «Dijimos, 'menos mal que esto no lo va a ver nadie'» La actriz brilla con su papel en la película 'La viuda negra', basada en un caso real y disponible en Netflix

Marina León Martes, 3 de junio 2025, 20:53 Comenta Compartir

Carmen Machi, uno de los rostros más conocidos del cine español, vuelve a convertirse en protagonista estos días gracias a la película 'La viuda negra', basada en un caso real y disponible en Netflix. En la cinta de Ramón Campos y Carlos Sedes, la actriz de 62 años interpreta a Eva, la inspectora que dirige la investigación del homicidio del ingeniero Antonio Navarro Cerdán en 2017 en el barrio valenciano de Patraix a manos de su esposa, Maje, y de Salva, uno de sus cinco amantes.

En una entrevista con Fotogramas debido al estreno de la película, Carmen Machi ha echado la vista atrás para repasar alguno de los proyectos de su larga carrera. A la pregunta de si alguno de sus trabajos no le ha entusiasmado del todo, la actriz lo tiene claro: 'Ocho apellidos vascos'. Bajo la dirección de Emilio Martínez-Lázaro y protagonizada por Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejalde y Carmen Machi, se estrenó en marzo de 2014 y se convirtió en la película más taquillera del cine español.

La intérprete recuerda que, tras el primer visionado de la película, «nos miramos todos... No nos hacía ninguna gracia. Dijimos 'menos mal que esto no lo va a ver nadie...' Comentarios de ese tipo hacíamos. Y nos fuimos tan contentos», asegura. El éxito arrollador de esta comedia no tardó en llegar. Y les pilló por sorpresa. «A los tres días estaba rodando con Javier Cámara y, de repente, empiezan a entrar mensajes a saco. De pronto, se convirtió en una película que hizo 60 millones de euros. Así de claro».

Aunque en un principio no conectó con la película, con el tiempo aprendió a verla de otra forma. «Luego yo a veces me metía en el cine para verla con gente, porque aquello era... Ver esa película con gente era una fiesta».