Comunicado urgente de María Patiño tras conocerse la cancelación de 'La familia de la tele': «No mina mis ganas»

María Patiño ha roto su silencio tras conocerse a través de los medios la decisión de RTVE de cancelar 'La familia de la tele'. Un jarro de agua fría para el magacín, con tan solo un mes de vida. La presentadora del espacio de La 1 ha publicado en su Instagram una historia que, sin mencionar la apuesta de La Osa Producciones, deja clara su postura acerca de la suspensión.

«Aposté y no perdí. No es un acto de vanidad, es una vez más una reflexión real. Ante un bloqueo informativo y con el apoyo fundamental de los productores y la profesionalidad del equipo rompemos barreras inimaginables a través de medios no tradicionales», arranca. Y sigue presumiendo de cómo se ha rehecho profesionalmente tras el fin de 'Sálvame' (Telecinco): «Llegar a Netflix, conquistar YouTube, tener el apoyo de TEN y lograr la oportunidad de RTVE. Tú decides mi destino como espectador pero no minas mis ganas de volver a entrar en tu salón».

También se ha mojado al respecto la copresentadora del programa Inés Hernand, papel que comparten ambas con Aitor Albizua. «No tengo ninguna información oficial que venga desde un canal que sea vinculante a nivel contractual, por lo tanto una sigue yendo a su puesto de trabajo, hasta que me entere de otra cosa contraria. Evidentemente, yo también estoy leyendo noticias que han aparecido online, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial. Así es que eso puedo decir. En cualquier cosa, agradecida siempre con las oportunidades», zanjaba.

La dirección de RTVE prepara la cancelación de 'La familia de la tele' apenas un mes después de que debutase por primera vez. Esta versión edulcorada del extinto 'Sálvame' ha estado en la diana desde el primer momento y no ha sobrevivido a sus pobres datos de audiencia. Esta misma semana marcó otro mínimo. El magacín de La 1 marcó 5.4% de cuota (450.000 espectadores). El sexto en su franja, un balance demoledor.

La decisión de RTVE de suprimirlo llega tras el fallido intento de reflotarlo con recortes y adaptaciones de horarios. No hay aún confirmación oficial. La noticia ha sido adelantada por Informalia y ha sido confirmada posteriormente por varios portales especializados. Al presidente del ente público, José Pablo López, no le ha temblado ahora la mano al ver que esta misma semana los documentales y el concurso Saber y ganar de La 2 superaban los datos de audiencia de este producto de La Osa Producciones, de la surgió el conocido programa del corazón de Telecinco.

Todavía falta por saber cómo y cuando se va a producir. Hay dos opciones encima de la mesa: un cierre inmediato después de que saltase la noticia o esperar al arranque del Tour de Francia el próximo 5 de julio. El contrato de 'La familia de la tele' está en vigor hasta el día 18 de ese mes, pero La 1 está obligada a emitir la gran vuelta francesa, por lo que debería desplazarlo sí o sí. Es la opción más razonable, teniendo en cuenta que así se ahorra el problema de buscar un sustituto para el magacín.