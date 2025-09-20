Comunicado urgente de Leiva: este es el motivo por el que ha tenido que parar su gira El artista sufre una «infección aguda en las vías respiratorias», por lo que ha tenido que suspender el concierto de Guadalajara de este sábado

Silvia Osorio Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:50

Leiva ha tenido que suspender su concierto de Guadalajara, previsto para este sábado. El Ayuntamiento castellano-manchego ha informado que, debido a causas de salud comunicadas por el propio artista, Leiva se ha visto obligado a cancelar el concierto previsto para esta noche, sábado 20 de septiembre, en las Pistas de la Fuente de la Niña, dentro del marco de las Ferias y Fiestas 2025.

«Desde el Ayuntamiento lamentamos profundamente esta circunstancia y deseamos al artista una pronta recuperación«, ha señalado el Consistorio en un comunicado. Leiva, que iba a presentar su nuevo trabajo 'Gigante' dentro de su gira nacional, había agotado todas las entradas para esta cita, una de las más esperadas del calendario musical de las Ferias.

En el comunicado oficial remitido por el artista se señala que «el evento ha sido cancelado debido a una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy, que imposibilita al artista su efectiva participación en el concierto de esta noche. Concretamente una infección aguda en las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual».

Devolución de las entradas

En este comunicado también se informa que se devolverá automáticamente el importe íntegro de las entradas obtenidas a través de los canales oficiales. No es necesaria la realización de ningún trámite adicional por parte del comprador. El proceso de reembolso se iniciará de inmediato, y se hará efectivo en un plazo máximo de hasta 15 días.