Comunicado urgente por el estado de salud de Jorge Ilegales, que cancela varios conciertos

Contratiempo para la veterana banda de rock Ilegales. El grupo se ha visto obligado a cancelar sus dos últimas actuaciones por problemas de salud del cantante y líder de la formación, Jorge Martínez. «Lamentamos comunicar que el concierto que Ilegales iba a ofrecer el próximo domingo 14 de septiembre en las Fiestas de San Mateo de Oviedo queda cancelado», comunicaba su promotora a través de las redes sociales. Una cita que se antojaba realmente especial al tocar en su tierra, en Asturias.

«Hace unos días ya nos vimos obligados a suspender un concierto por motivos de salud de Jorge Martínez, vocalista y líder de la banda. En esta ocasión, Jorge ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica que le impedirá estar disponible para la cita de este domingo», ahondaba el comunicado. Al concierto que se refiere es al bolo programado el para el pasado 6 de septiembre en el The Wild Festival, de Vigo.

La banda Ilegales sigue en escena, salvo unos años de parón entre 2011 y 2015, y agranda una dilatada carrera musical que comenzó en 1982. Sin ir más lejos, este año hizo parada en marzo en Bilbao. El grupo Jorge Martínez, líder y compositor, firma un belicoso cancionero que se ha convertido en uno de los más prolíficos del rock en español.

