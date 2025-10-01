La 'cláusula cocaína' que convierte el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban en un acuerdo millonario El contrato prematrimonial firmado en 2006 premiaba al cantante por cada año que se mantuviese sobrio

Fotografía de archivo del 1 de mayo de 2023 de Keith Urban (i) y Nicole Kidman durante la alfombra roja de la Gala del Met 2023

Leire Moro Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:49 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

Los divorcios siempre son complicados, pero en el caso de las estrellas, además, pueden ser muy caros. Tras la noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban han salido a la luz algunos detalles sobre el contrato prenupcial que firmó la pareja en 2006. Después de casi dos décadas de matrimonio, la actriz ganadora de un Óscar ha presentado la demanda de divorcio.

Según han publicado varios medios internacionales, el contrato firmado por ambos en 2006 incluía una cláusula muy rentable en favor del cantante de country, y que ya han bautizado como 'cláusula cocaína'. En ella se estipulaba que Urban recibiría de Kidman 600.000 dólares (560.000 euros) por cada año de matrimonio en el que permaneciera sobrio y alejado de drogas y alcohol.

En su momento, Kidman buscaba con ese acuerdo garantizar la estabilidad de la pareja. Ahora, la protagonista de 'The Undoing' tendrá que desembolsar 11 millones de dólares (más de 10 millones de euros), ya que Urban se ha mantenido sobrio desde que ingresó en un centro de rehabilitación en 2006, cuatro meses después de casarse.

Keith Urban ha hablado en numerosas ocasiones abiertamente sobre sus adicciones, entre ellas en el programa de Oprah Winfrey y en 'Rolling Stone'. En ambas entrevistas reconoció que fue Nicole quien lo sostuvo en los momentos más críticos. «Ese fue el momento en el que realmente debería haberme dejado, pero decidió quedarse. Le estaré siempre agradecido», dijo en 2010.

El cantante y compositor recordó también en junio de 2024 ese inicio complicado, durante el homenaje que la Academia de Cine de Estados Unidos rindió a Kidman con el premio AFI a toda su carrera. «Nos casamos en 2006 y, apenas cuatro meses después, las adicciones hicieron estallar nuestro matrimonio. Estuve tres meses en rehabilitación sin saber qué sería de nosotros, pero Nic eligió el amor y resistió todas las voces negativas», relató entonces visiblemente emocionado, provocando las lágrimas en la actriz.

A lo largo de estos 19 años, la pareja ha formado una familia con dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, en 2010. Urban y Kidman se trasladaron a Nashville para comenzar una nueva vida lejos del bullicio de Hollywood, pero, según han informado fuentes cercanas, llevaban viviendo separados desde principios de este verano. Su última aparición pública conjunta tuvo lugar en junio, en un partido del Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Los Ángeles.