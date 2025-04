Chenoa desvela su extraña conversación con el rey Felipe VI en 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta Lunes, 21 de abril 2025, 22:32 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

«¿Esta persona no estaba en Antena 3? Es de los primeros tránsfugas». La cantante y presentadora Chenoa da el salto a TVE con el formato 'The Floor', su nuevo gran proyecto tras estar al frente de las galas de la última edición de 'Operación Triunfo', el conocido programa en cuya primera edición saltó a la fama. Y este lunes dio el cante en 'La Revuelta' de David Broncano para promocionar su nueva aventura televisiva, que se estrena el miércoles en prime time de La 1.

«Yo te he traído cosas gordas. No tenía claro que te iba a molar», adelantaba entre las coñas del público por su guiño a un doble sentido. La cantante tiró por su tierra, Mallorca. Sobrasadas de todo tipo. De cerdo negro, picante, normal... Tiene despensa el humorista para rato. No solo llevó obsequios gastronómicos, también anécdotas y salseo. ¿Buen rollo con todos los excompañeros de la academia? «Natalia de 'OT' es mi vecina. Me trae sopa cuando estoy mala», explicaba después de recordar que Bustamante también acudió esta temporada al teatro Príncipe. Hasta el presentador reconoció que «en tiempos del programa» Natalia le hacía tilín.

La anécdota más jugosa tiene un aire de realeza. Chenoa contó el momento en el que estrechó la mano a los monarcas Juan Carlos I y Felipe VI. Primero, en un concierto en el Bernabéu. Al actual rey de España Bustamante le dio palmadas en la espalda. Y en Mallorca, la invitada mantuvo una curiosa charla en una recepción cultural. «No sabía de qué hablarle, le conté muchas cosas y le empecé a contar mi vida», explicaba tras reconocer que se puso nerviosa. «Le conté que tenía un Ford Fiesta de segunda mano». Una explicación que incluyó detalles sobre una avería de motor. «Al tío le gustan los coches», zanjaba la invitada.

Raro será que no salga ese Ford Fiesta en las memorias del rey. #LaRevuelta @Chenoa @thefloortve pic.twitter.com/HzohO9sYjB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025

También desveló su nuevo gran amor: su perrita adoptada hace cinco meses. Confesó haberlo pasado «muy, muy, muy mal» cuando falleció su anterior mascota, que incluso la acompañaba en las giras. Tardó cuatro años en adoptar a Cloe, a la que estaba lavando y desparasitando cuando se enteró del fallecimiento del Papa Francisco. «A veces necesitas ese soporte emocional que sea absolutamente leal, alguien que no vea a Chenoa, sino a Laura», explicaba la cantante, que presentó también su nuevo single y está a punto de cumplir 50 años.

La cantante también desveló que actualmente ya hay censadas unas «300 Chenoa». «Es un nombre de un pueblo de Illinois», desvelaba, orgullosa de marcar tendencia en el registro. Acabó con las preguntas clásicas. «La pasta me da mal rollo. Nunca he hablado de lo que ganaba. Paso. Gano más que cuando entré en 'Operación Triunfo' y menos que Amancio Ortega», respondía. Eso sí, confesó que le daban «9.000 pelas» (unos 50 euros actuales) cuando cantaba en los bares, antes de dar el salto a 'OT'. ¿Relaciones sexuales? «Me pillas mal. En Semana Santa. Las torrijas, la pereza... Te baja la libido un pelín, pero no voy mal. Estoy bien servida».