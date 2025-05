Carra demuestra su garra en 'El Conquis' con una victoria épica Gana a los dos Yocahu en el duelo y asegura la permanencia: «Me ha costado mogollón, pero lo he conseguido»

El abandono de Killo, arrastrando con él a Unai, ha suscitado críticas de sus compañeros. Con todo, las estrategias afloran y unas y otros se apuntan tantos analizando la situación y pensando qué pueden hacer para no salir nominados. Pero todo se fue al traste con el regreso inesperado de Xego y Alex. Y, para colmo, lo que les aguardaba era uno de los juegos de inmunidad más duros y exigentes de 'El Conquistador del Caribe'. El objetivo era coger la mayor cantidad de banderines posibles en un recorrido en el que había que subir cuerdas y cruzar una red invertida.

Alex fue el primero en caer al ser descalificado por incumplir las normas y agarrarse a la parte de arriba de la red. La que destacó por encima del resto fue Marcela, que acabó ganando la prueba con solvencia. «No sabéis lo que he entrenado para estar aquí», gritaba la joven exultante. Y decidió beneficiar a su amiga Ratxel, «voy a actuar con el corazón», brindaba antes de señalar a su compañera y librarle así del duelo. «La otra decisión es mejor que la tomes con la cabeza», advertía Lur Errekondo. La presentadora se refería a la nominación directa, con la que Marcela castigó a Carra. «Me lo imaginaba», admitió la aludida. Lo que sorprendió fue que asumiera que, si perdía el duelo, se iría a casa muy tranquila. «Estoy agotada, de verdad. No sé qué más queréis de mí», confesaba entre lágrimas.

Patxi Alonso lanzaba un aviso a navegantes. «Sabéis que en esta edición se ha demostrado hasta la saciedad que la persona que no quería estar ha emprendido su camino…», alertaba. Carra se revolvía. «Yo no voy a tirar la toalla, pero tengo mis altibajos», argumentaba. El presentador afirmaba que sus comentarios eran para animarle. «Pues me habéis dado un bajón de puta madre», zanjaba Carra.

Llevarse a Ratxel al campamento rico dejaba en desventaja a los Yocahu, con lo que los reproches arreciaron. Y ya en la asamblea, se cumplió la profecía y las lanzas recayeron en Xego. Así, Alex, Carra y Xego eran los duelistas y la prueba era de aúpa. Para empezar, llegaban a ella a ciegas. «Os vais a tener que guiar por vuestros sentidos, a excepción de la vista. El fundamental de hoy es el oído. Vuestra guía va a ser una campana. Hacia ella os tenéis que dirigir», explicaba Patxi Alonso. El trío aguardaba en una plataforma, en zona de manglar. Desde allí arrancaron.

Perdidos en el agua, el trío trataba de discernir hacia dónde dirigirse. Y se perdieron en los manglares. Carra y Alex fueron los primeros en llegar al muro infernal. Pero Xego les alcanzó, aunque volvió a perderse. Con calma y mucha garra, Carra logró subir hasta arriba. Y ganó el reto. «Me ha costado mogollón, pero lo he conseguido», exclamaba eufórica. Alex también logró la enseña, enviando así a Xego a casa. «He entendido mal el juego», se lamentaba el de Beasain.