Carlo Costanzia ataca a su madre Mar Flores por sus memorias: «Los trapos sucios se deben lavar en casa»

Carlo Costanzia rompió ayer su silencio en Telecinco, en el programa 'De Viernes' donde colabora su suegra, Terelu Campos. Allí respondió a la polémica sobre las memorias escritas por su madre Mar Flores, en las que su padre Carlo sale mal parado. Para el joven italiano su madre se ha equivocado: «Los trapos sucios se deben lavar en casa».

El hijo de la modelo se mostró muy duro con su madre y dejó entrever que se posiciona a favor de su padre en el conflicto que ambos progenitores mantienen por su relación pasada. «Creo que debería haber mantenido ciertas cosas en privado y otras haberlas resuelto por vía judicial y no de esta manera», afirmó a la vez que confesaba haber vivido «un tsunami bastante mas grande» de lo esperado.

El bum generado por el libro 'Mar en calma', donde Flores afirma que su expareja Carlo Costanzia se llevó al pequeño Carlo de la guardería sin previo aviso y sin consentimiento de ella, ha reabierto viejas heridas en la familia. Su exmarido planea demandarla por las afirmaciones vertidas sobre él y otras de sus exparejas ya han desmentido parte del contenido del libro.

«Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte», dejó claro anoche el joven Costanzia. Carlo ni siquiera quiso profundizar en el supuesto episodio de maltrato que su madre denuncia, una actitud que invita a pensar, según los colaboradores del programa, en que él «no se cree esa versión». Los tertulianos incluso denunciaron «cierta falta de empatía» por parte de Costanzia.

Pero el joven Carlo sí quiso dejar claro que mantiene una buena relación con su madre, con la que en estos momentos pasa mucho tiempo al estar grabando juntos un programa de televisión que se estrenará próximamente en TVE. «Ha entendido mi disgusto, tenemos una relación que nos permite hablar y sabe que no es agradable para mí», zanjó sobre el polémico libro.