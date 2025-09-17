El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Camilo sobre el nacimiento de sus hijas en casa: «Una de las experiencias más locas de mi vida»

El cantante colombiano, que pondrá fin a su gira este viernes en Alcalá de Henares, visita el plató de 'El Hormiguero'

Marina León

Marina León

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:47

El colombiano Camilo está a punto de poner fin a su gira con un concierto en Alcalá de Henares (Madrid), que tendrá lugar este viernes. El artista de Medellín ha visitado 'El Hormiguero' este miércoles y, además de cantar su nuevo tema, 'Si tuviera que elegir', en directo junto a su suergo, Ricardo Montaner, y su mujer Evaluna, el cantante ha hablado con Pablo Motos sobre sus dos hijas: Índigo y Amaranto. La más pequeña nació en agosto de 2024. «Aprendió a caminar hace solo tres semanas», cuenta Camilo.

Entre otros detalles, el artista ha abordado uno de los temas por los que más le preguntan sus seguidores: el parto en casa. Y es que Camilo y Evaluna decidieron que el nacimiento de sus dos niñas fuera en su hogar. «Hice de comadrona con mi hija pequeña, pero no porque yo lo eligiese», cuenta. «El parto de Índigo fue tan largo que creíamos que el segundo iba a ser igual, pero no me dio tiempo a nada. La partera casi no llega, fui yo quien recibió a Amaranto. Fue una de las experiencias más locas de mi vida», explica el autor de temas tan conocidos como 'Pegao' o 'Vida de rico'.

El colombiano, que se alzó como ganador de 'Factor X' en 2007, ha desvelado en el programa de Antena 3 un dato que ha dejado a Motos de lo más sorprendido. «Cuando tenía las manos ensangrentadas al sacar la placenta, las plasmé en la funda de la almohada y lo mandamos enmarcar», apunta. La pareja también tiene un cuadro con sangre de su hija mayor. «Estábamos en Japón cuando Índigo se cayó al suelo y sangró, la cogí en brazos y me manchó la camisa de sangre. Lo quisimos conservar porque es un recuerdo de su promera aventura», añade.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  3. 3 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  4. 4

    El jet privado de National Geographic aterriza en Bilbao: 89.000 euros por un crucero aéreo de 21 días
  5. 5

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  6. 6

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  7. 7

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  8. 8 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda
  9. 9 ¿Y si estamos ante un asesino en serie en Bilbao?
  10. 10 Ola de calor para despedir el verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Camilo sobre el nacimiento de sus hijas en casa: «Una de las experiencias más locas de mi vida»

Camilo sobre el nacimiento de sus hijas en casa: «Una de las experiencias más locas de mi vida»