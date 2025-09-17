Camilo sobre el nacimiento de sus hijas en casa: «Una de las experiencias más locas de mi vida» El cantante colombiano, que pondrá fin a su gira este viernes en Alcalá de Henares, visita el plató de 'El Hormiguero'

El colombiano Camilo está a punto de poner fin a su gira con un concierto en Alcalá de Henares (Madrid), que tendrá lugar este viernes. El artista de Medellín ha visitado 'El Hormiguero' este miércoles y, además de cantar su nuevo tema, 'Si tuviera que elegir', en directo junto a su suergo, Ricardo Montaner, y su mujer Evaluna, el cantante ha hablado con Pablo Motos sobre sus dos hijas: Índigo y Amaranto. La más pequeña nació en agosto de 2024. «Aprendió a caminar hace solo tres semanas», cuenta Camilo.

Entre otros detalles, el artista ha abordado uno de los temas por los que más le preguntan sus seguidores: el parto en casa. Y es que Camilo y Evaluna decidieron que el nacimiento de sus dos niñas fuera en su hogar. «Hice de comadrona con mi hija pequeña, pero no porque yo lo eligiese», cuenta. «El parto de Índigo fue tan largo que creíamos que el segundo iba a ser igual, pero no me dio tiempo a nada. La partera casi no llega, fui yo quien recibió a Amaranto. Fue una de las experiencias más locas de mi vida», explica el autor de temas tan conocidos como 'Pegao' o 'Vida de rico'.

El colombiano, que se alzó como ganador de 'Factor X' en 2007, ha desvelado en el programa de Antena 3 un dato que ha dejado a Motos de lo más sorprendido. «Cuando tenía las manos ensangrentadas al sacar la placenta, las plasmé en la funda de la almohada y lo mandamos enmarcar», apunta. La pareja también tiene un cuadro con sangre de su hija mayor. «Estábamos en Japón cuando Índigo se cayó al suelo y sangró, la cogí en brazos y me manchó la camisa de sangre. Lo quisimos conservar porque es un recuerdo de su promera aventura», añade.