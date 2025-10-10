Broncano se queda otra vez sin invitado en 'La Revuelta', pero triunfa con su sustituto: ¿Quién es Custodio Pérez? El programa cumplió su promesa con este escritor aficionado de Jaén

Silvia Osorio Viernes, 10 de octubre 2025, 08:44 | Actualizado 08:52h.

'La Revuelta' volvió a quedarse sin invitado a última hora, pero el sustituto elegido no dejó indiferente a nadie. David Broncano se sacó un as de la manga, totalmente inesperado, y apostó por entrevistar a una persona anónima en lugar de tirar de un famoso. La jugada le salió que ni pintada, pues Custodio Pérez, un escritor amateur de Jaén, se ganó claramente tanto al presentador como al público.

La participación del público es una pata importante del espacio de TVE. Custodio había acudido hace tres semanas al programa y quiso regalar a Broncano uno de sus libros a cambio de ser entrevistado en futuras entregas. «No hace falta que sea hoy, yo cualquier día vengo de Jaén», espetó el hombre. Una propuesta a la que accedió el presentador «si nos falla alguien». Dicho y hecho. Este jueves, hubo una baja y qué mejor ocasión que cumplir la promesa. «Vamos a ser claros. No sabemos nada de él, pero nos cayó muy bien», afirmó Broncano antes de anunciar a su invitado 'sorpresa'.

Custodio salió al escenario dispuesto a vivir un momento inolvidable. «Lo primero, gracias por cumplir tu palabra», dijo nada más entrar. El hombre, que profesionalmente se dedicó a la aceituna -aunque ahora tiene que cuidar de su suegra-, contó cómo recibió la llamada del programa.

Custodio se ha hecho 5 horas de coche para venir desde Jaén y salvarnos el culo. El mejor.



Vino de público hace 3 semanas, acabó en la piscina de bolas y le regaló un libro que había escrito. Broncano dijo que se viniera de entrevistado si nos fallaba un invitado y nada, aquí… pic.twitter.com/OLPJCXr9lS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025

No se lo creía. A las 12.30 horas de ayer sonó el teléfono -la grabación arranca sobre las cinco-. Sin casi tiempo para reaccionar, le dijo a su mujer a ver si le podía llevar a Madrid, ya que él sufre problemas de vértigo y no puede conducir. En 5 horas se plantaron en Getafe. Allí les recogió un taxi para llegar al centro de la capital, ya que la pareja tiene un Audi de 2006 que no cumple con la normativa medioambiental. «Gracias a ella tenéis invitado», soltó.

Con mucho desparpajo y naturalidad, el hombre conquistó al público y al equipo de Broncano. «Solo por lo feliz que se ha puesto Custodio, ha merecido la pena quedarnos sin invitado», han escrito en redes sociales, donde el programa ha recibido multitud de halagos por da voz a una persona anónima que es un ejemplo de fortaleza y sacrificio. Un luchador nato, alguien que, a pesar de sus dificultades, no tira la toalla y lucha por sus sueños.

Solo por lo feliz que se ha puesto Custodio, ha merecido la pena quedarnos sin invitado #LaRevuelta pic.twitter.com/pEuwAD7U8F — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025

«-20.000 euros en la cuenta»

El escritor amateur nunca imaginó que podría presentar en un programa de éxito como 'La Revuelta' la trilogía de novelas negras ambientadas en Andalucía, que ha escrito con su teléfono móvil, algo que impresionó al cómico jienense. A punto de publicar su quinto libro, asegura que tiene ya «nueve escritos, pero no hay dinero para publicarlos». Está trabajando en su próximo libro, 'Susurros en un mar de plástico', en el que aborda la complicada situación de los inmigrantes en Almería.

Si algún día pasa algo. Pues hoy ha pasado algo. Grande, Custodio. https://t.co/oR72rKPjUW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 9, 2025

El escritor también arengó a la audiencia a leer más autores pequeños y auto-publicados y no tantos best sellers. Custodio es consciente de que «de esto no voy a vivir, solo quiero que la gente me lea», dijo provocando un sentimiento de ternura en el público. Además de sus libros, reveló los problemas que sufrió de niño. «Yo sufría bullying en el colegio y leía novelas con las que me identificaba. Soy persona de paz», señaló.

Como a todo invitado, él también respondió a las preguntas clásicas, en concreto, a la del dinero. Probablemente, haya sido una de las respuestas más sinceras en la historia del programa: «Tengo -20.000 euros en la cuenta», aseguró con una leve sonrisa para quitarle hierro al asunto debido a su hipoteca.