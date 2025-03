Bronca tremenda en Telecinco por culpa de Alessandro Lequio y sus críticas a Terelu Campos: «¡Ya está bien la excusa del cáncer!»

A.M. Martes, 18 de marzo 2025, 10:27 Comenta Compartir

El debate de 'Supervivientes' este lunes en el programa 'Vamos a ver' en Telecinco acabó con una bronca monumental entre Joaquín Prat y Alessandro Lequio y la espantada del primero. Al presentador no le gustó nada que se utilizase la palabra cáncer para valorar el concurso de Terelu Campos y acusó a Lequio de «jugar a los médicos y diagnósticos».

Los tertulianos debatían sobre el papel de la colaboradora en la isla cuando Kike Calleja, amigo de las Campos y exconcursante de 'Supervivientes', desveló que Terelu tiene dificultades en los juegos por secuelas del cáncer que padeció. »Es que no puede hacer un movimiento con los brazos normales, tampoco puede nadar. Se mareó por el calor...'', aseguró tras ver unas imágenes donde la hija de María Teresa no podía acabar una de las pruebas del programa.

Pero lo que nadie esperaba es que Alessandro Lequio estallase contra su compañero de tertulia. «Lo que estás diciendo no es verdad», le soltó en un tono de enfado. Fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento y ambos fueron subiendo el tono. «¿Me lo estoy inventado?», contestaba Calleja. «¿Tú crees que yo sé algo de cáncer, o no? ¿Tú crees que yo tengo una idea de personas que han tenido cáncer?», preguntaba retóricamente Lequio, ya completamente molesto ante una situación que a él también le toca muy de cerca porque su hijo Aless falleció a causa de esta enfermedad.

Joaquín Prat intervino para calmar los ánimos. «No vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos. Nadie pone en duda lo que tú has vivido, tampoco lo hacemos con Terelu», afirmó con la intención de que dejasen el asunto del cáncer apartado del debate. Pero no lo logró.

Lequio, que ya estaba fuera de sí, atacó a Terelu por su condición física: «Lo que creo es que es un penco que no ha hecho un movimiento en su vida y eso es el motivo por el que no puede hacer un esfuerzo, no por el tema del cáncer. Que ya está bien la excusa del cáncer».

Prat estalló ante el comentario. «¡Que no vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos!», gritó abroncando a Lequio. La dirección del programa cortó por lo sano y metió una pausa publicitaria pero a la vuelta ya no estaba Joaquín en plató y Adriana Dorronsoro tuvo que coger las riendas del programa.