Blanca Suárez descubre en 'El Hormiguero' cómo conoció a Almodóvar: «Fue bastante humillante»

Es la primera actriz que rueda en el yacimiento de Atapuerca. Blanca Suárez es una de las protagonistas de 'La huella del mal', un thriller que comienza con una macabra sorpresa durante una visita escolar al Centro de Arqueología Experimental. Allí, un grupo de estudiantes encuentra el cuerpo sin vida de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. Suárez explicaba en 'El Hormiguero' su visión de la película. «Mi personaje es el de una inspectora de policía. A su vida vuelve un caso demasiado parecido a uno que no resolvió hace unos años», describía la actriz. Y sobre Atapuerca, destacó que era «la primera vez que un rodaje se adentra en las excavaciones. Nos vigilaban con mucho cariño y, a la vez, nos contaban muchas curiosidades. Nos susurraban al oído los secretos de esas instalaciones. Y estar ahí rodando a las tres de la madrugada, cerrado solo para nosotros… Fue muy especial», indicaba.

«Durante la preparación de la película hemos tenido un gran debate sobre qué define más al ser humano: si la empatía o la violencia. Y yo he ido dando tumbos de un lado para el otro. He sido bastante crítica con dónde está colocado ahora mismo el ser humano y cómo está utilizando su inteligencia. Pero, de repente, otro día me levanto con el pie bueno y pienso que somos muchos los que nos damos mucho amor y nos aportamos muchas cosas positivas. Quiero pensar que, en general, el ser humano está bastante equilibrado», apreciaba Suárez que interpreta por primera vez a una policía. Y se informó a conciencia. «Estuve con policías de verdad para preguntarles cómo se coge un arma, qué caras pones cuando estás haciendo una persecución… Quería huir bastante de los clichés», desvelaba.

Actriz vocacional y algo torpe por naturaleza. Suárez no dudó en confesar que ha sufrido más de una caída patética. «Si estuviera aquí mi amiga María me recordaría un choque con una señal que tuve en el instituto, delante del chico que me gustaba. Tenía trece años. Un grupo de chavales en el parque y nosotras en la acera de enfrente intentando lucirnos. Estaba a por uvas y me comí una señal de tráfico. Y todos mirándome», recordaba entre risas.

Caída «humillante»

Otro tropiezo, esta vez ante un genio del séptimo arte. «Fue bastante humillante. Era el primer día de rodaje de 'La piel de hábito'. Estábamos en Santiago de Compostela, en un pazo impresionante. Llevaba unos botines preciosos y fuimos a hacer un ensayo. Yo iba como muy ligera, aparentando normalidad cuando iba a encontrarme con Pedro Almodóvar. Que no se note que estás muy nerviosa. Y al darme la vuelta, patiné y me caí al suelo de culo», evocaba.

Si algo caracteriza el oficio de actor es la inestabilidad, algo que Blanca también ha sufrido. «Por suerte, mis desiertos han sido muy leves. Pero sí que es verdad que, de repente, hay veces como que no llegan proyectos. Y te haces millones de preguntas. Yo ahora sé que en mayo trabajo, pero lo sé a ciencia cierta desde hace una semana. Y puedes pensar: qué bien, el verano libre. Pero no. La cabeza se te va y piensas que ya no vas a trabajar nunca», reconocía la intérprete.

Al artista le toca fingir emociones constantemente y la entrevistada descubrió alguno de sus trucos. «Para llorar, por ejemplo, hay veces que la secuencia es lo suficientemente potente como para que el propio texto te lleve a ello. Si no, con los años aprendes a conocer tu cuerpo y a saber qué teclas tocar para que eso ocurra. He imaginado, a veces, que se moría alguien de mi familia», declaraba.