Bill Murray relata su primera experiencia en la comedia: «Me hice un daño horrible, pero fue maravilloso»

Lo mismo lo imaginas atrapado en un bucle temporal que cazando fantasmas con un detector de protones. Pero ahora lo encuentras en un escenario recitando a Hemingway mientras suenan Schubert y Bernstein a su alrededor. Eso es lo que propone Bill Murray en 'New Worlds', el insólito y sorprendentemente emotivo espectáculo donde el actor más impredecible de Hollywood se une al violonchelista Jan Vogler y a un grupo de músicos de élite para recordar que la cultura, cuando se mezcla con el alma y el humor, puede derribar cualquier frontera. La estrella aterrizó en 'El Hormiguero' para presentar su montaje, con el que hace parada en cinco ciudades de España, entre ellas, Bilbao.

«Soy el rey del disfraz. Creo que lo más importante es ponerte gafas porque, cuando las llevas, tienes un buen disfraz. No digo gafas de sol porque con esas llamas más la atención, gafas normales de ver. Hacen que la gente piense que ese es un señor muy listo y a mí no me ven así», descubría Murray refiriéndose a cómo hace para pasar desapercibido en la calle. En cuando a su nuevo espectáculo, «quiero que la gente me crea cuando digo que no deben de venir a verme a mí, sino a los músicos que son espectaculares», aconsejaba. Él se dedica a cantar sobre las tablas. «No es como un borracho cantando en un bar, pero casi. Son temas de George Gershwin, Leonardo Bernstein... son esas canciones maravillosas que no hace falta cantarlas perfectamente porque a la gente les suenan y es tan bonito… Todo se transmite inmediatamente. Se trata de compartir esas emociones», definía el intérprete.

Acercar la música clásica al gran público es otro de los objetivos de la propuesta de Murray, en la que no falta humor. No en vano inició su carrera en el mítico 'Saturday night live'. «La lección más importante que yo aprendí fue de un gran maestro que tuve en Chicago. Y es que a menudo estás nervioso por cómo te van a recibir, cómo vas a quedar… y él nos enseñó a todos que, si tú simplemente intentas que el otro actor quede bien, te olvidas de ti mismo y con eso te olvidas de ti mismo. Creo que eso sirve también para la vida», aleccionaba. El actor demuestra su versatilidad en diferentes ámbitos, «a mí me gusta mucho rodar películas, estar en un set con un montón de gente que tiene el mismo objetivo», explicaba.

Su talento para la comedia nace de intentar hacer reír a su padre. Murray era el quinto de nueve hermanos. «Le hice reír y, además, recuerdo perfectamente la primera vez que hice que se partiera de risa. Me caí de la silla cuando estábamos cenando y me golpeé la cabeza con la pata de la mesa, que era de metal. Me hice un daño horrible, pero me dio igual porque fue una sensación maravillosa», evocaba entre risas. Bill tiene un montón de anécdotas en su vida y algunas pertenecen a sus inicios, como cuando cruzó EEUU haciendo autostop y pasó la frontera con un conductor bebido. «Esa es buena. Me recogió un señor de Quebec borracho, haciendo autostop desde Canadá hacia EEUU. Yo iba de copiloto y a doscientos metros o así de la frontera, abre la puerta y empieza a vomitar. Muchísimo. Y pedía perdón todo el rato. Igual estuvo así cuarenta minutos», rememoraba entre risas.

«En Aspen conocí a un hombre. Era verano y había muchas chicas guapas en la piscina. El tío era muy gracioso y estábamos contándonos chistes. Yo no lo conocía y, luego, descubrí que era un escritor y guionista muy famoso, el que escribió 'Miedo y asco en Las Vegas'. Empezamos a hablar de escapismo bajo el agua y yo estaba seguro de que podía hacerlo. Me ató a una silla metálica con un par de calcetines y justo antes de dejarme caer en la piscina, le dije que mejor lo hiciéramos en la parte menos honda por si necesitaba respirar. Me tiraron y no iba mal la cosa desatándome, pero pensé que necesitaba respirar un poco. No llegaba por poco a la superficie y tuvieron que sacarme», contaba.