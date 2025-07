Ben Affleck, sobre el nuevo romance de Jennifer López: «No sabe lo que se le viene encima»

Joaquina Dueñas Domingo, 6 de julio 2025, 14:35 Comenta Compartir

Jennifer López sigue inmersa en su ajetreada agenda de conciertos y proyectos cinematográficos. La separación de Ben Affleck no ha disminuido un ápice su energía, y recientemente ha estado rodando en República Dominicana una nueva comedia romántica, 'Office Romance', junto al actor Brett Goldstein, con quien se le ha relacionado después de ser vistos en actitud cariñosa durante la fiesta de fin de rodaje, tras la que se fueron a cenar juntos. Pronto ha trascendido la opinión del protagonista de 'Daredevil' sobre quien podría ser la última conquista de su exmujer: «No sabe lo que se le viene encima», han transmitido desde su entorno.

Pero el intérprete no se habría quedado ahí. Desde su círculo íntimo han relatado que Ben «está al tanto de lo que ocurre con Brett y Jennifer, y no quiere privarla de hacer su vida, pero cree que Brett debería salir de ahí si sabe lo que le conviene, porque está claramente demasiado deslumbrado por los encantos de Jennifer como para darse cuenta de lo que le espera. Jennifer puede ser muy dura con los hombres, y Ben puede dar fe de eso».

Brett Goldstein, de 44 años, es un actor y guionista británico popular por su papel de Roy Kent en la serie de comedia deportiva 'Ted Lasso', de Apple TV, por la que recibió el premio Primetime Emmy al mejor actor de reparto en sus dos primeras temporadas. Un hombre sobre quien Affleck habría dicho que es «un buen tipo, ingenuo, que va a ser masticado y escupido». Las mismas fuentes han reproducido a la publicación RadarOnline una de las frases del exmarido de la diva del Bronx: «Le deseo suerte. Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado».

Unas palabras que no solo suponen una advertencia para quien puede ser el nuevo novio de la cantante, sino que dejan entrever cierto resentimiento tras el breve pero intenso matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López, que eligió su segundo aniversario de boda, el 20 de agosto de 2024, para presentar los papeles del divorcio, después de varios meses separados.

Las palabras de Ben serían también la confirmación del nuevo romance de su exmujer, que, de momento, ninguno de los dos protagonistas ha confirmado oficialmente. Fue el Daily Mail el medio que reveló el pasado mes de abril que JLo había sido vista junto a su compañero de reparto en Nueva Jersey, sonriendo y cogidos del brazo. Habrá que esperar para ver si esta incipiente relación termina cuajando o si Brett toma en serio las advertencias de Affleck. Experiencia no le falta, después de sus dos fracasos junto a la cantante: el primero en 2002, cuando salieron por primera vez, se comprometieron y, tras retrasar su boda, rompieron en 2004; y el segundo, 20 años después, cuando se casaron por todo lo alto en 2022 para volver a separarse antes de cumplir su segundo aniversario.