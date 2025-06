Belén Esteban estalla contra los reporteros de Mediaset: «¿No me grabáis? ¿He matado a alguien?»

G. C. Domingo, 15 de junio 2025, 12:34 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Belén Esteban estalló contra sus excompañeros de Mediaset en pleno photocall previo al concierto de Lola Índigo en el Metropolitano. «¿Dónde están mis compañeros de 'Socialité'? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien?», afeaba de forma airada a los trabajadores del programa de Telecinco. El fuerte encontronazo se produce días después de saltar la noticia de que 'La familia de la tele' será cancelada en La 1 poco después de su primer mes de vida debido a las malas audiencias.

Esteban se percató de que las cámaras de 'Socialité' evitaron grabarla. Y fue cuando no se cortó un pelo. «Hemos dado 14 años de nuestra vida, qué injusto. Me da pena decir esto, pero quiero que la gente me grabe. Qué injusto que os prohíban que me grabéis, yo he ganado dinero, pero más han ganado Telecinco y la productora», arremetía.

La dirección de RTVE prepara la cancelación de 'La familia de la tele' apenas un mes después de que debutase por primera vez. Esta versión edulcorada del extinto 'Sálvame' ha estado en la diana desde el primer momento y no ha sobrevivido a sus pobres datos de audiencia. Esta misma semana marcó otro mínimo. El magacín de La 1 marcó 5.4% de cuota (450.000 espectadores). El sexto en su franja, un balance demoledor.

La decisión de RTVE de suprimirlo llega tras el fallido intento de reflotarlo con recortes y adaptaciones de horarios. No hay aún confirmación oficial. La noticia ha sido adelantada por Informalia y ha sido confirmada posteriormente por varios portales especializados. Al presidente del ente público, José Pablo López, no le ha temblado ahora la mano al ver que esta misma semana los documentales y el concurso Saber y ganar de La 2 superaban los datos de audiencia de este producto de La Osa Producciones, de la surgió el conocido programa del corazón de Telecinco.

Todavía falta por saber cómo y cuando se va a producir. Hay dos opciones encima de la mesa: un cierre inmediato después de que saltase la noticia o esperar al arranque del Tour de Francia el próximo 5 de julio. El contrato de 'La familia de la tele' está en vigor hasta el día 18 de ese mes, pero La 1 está obligada a emitir la gran vuelta francesa, por lo que debería desplazarlo sí o sí. Es la opción más razonable, teniendo en cuenta que así se ahorra el problema de buscar un sustituto para el magacín.