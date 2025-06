Becky G descoloca a Broncano: «Vino una amiga a tu programa y salió embarazada»

Gabriel Cuesta Miércoles, 25 de junio 2025, 22:40 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

Puso la nota musical este miércoles en 'La Revuelta' la cantante estadounidense Rebecca Marie Gómez, Becky G (no confundir con Karol G), «una muy buena muchacha y cantante», en palabras de David Broncano. Saltó al teatro bailando y sonriente. «Yo la considero mi amiga. Vino la primera temporada de 'La Revuelta' y lleva tiempo sin venir», explicaba el presentador sobre la joven de 28 años que saltó a la fama internacional con su hit 'Mayores'.

La americana vive en Los Ángeles y se manejaba con un buen castellano gracias a sus raíces mexicanas. «Habrá cuatro o cinco años que no nos vemos. Es verdad que no hemos hablado desde entonces», se cachondeaba Broncano. «A veces las amistades son así», le cogía el guante la invitada. Lo que transmitían es que tiraban más a conocidos. Sus regalos se hicieron esperar para lo último y la artista decidió empezar por el final: las preguntas clásicas. «Voy a ser honesta contigo. Vamos a arrancar la entrevista como usualmente lo acabas. Estaba un poquito nerviosa por muchas razones, pero me prepararon porque me ibas a preguntas sobre el dinero en el banco y mis relaciones sexuales. Mejor nos sentamos», pedía a su anfitrión.

🍎@iambeckyg: "El sexo es parte de la salud. Estoy sana como una manzana" #LaRevuelta pic.twitter.com/K7s0pHkhzC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 25, 2025

La respuesta fue concisa. «Sobre mis relaciones sexuales, todo muy bien. El sexo es parte de la salud y estoy sana como una manzana», se limitó a decir sin entrar en puntuaciones. ¿Y dinero? «Me siento más rica que nunca en la vida». Y no, no iba a dar cifras. «Me hizo el truco». «Hace unos meses tuviste a mi amiga Natti Natasha y salió embarazada después de venir», le lanzaba Becky. A Broncano le pilló en fuera de juego la confesión.

El obsequio de Becky G era muy gallego por su amor al picante. Unos pimientos del padrón. Unos pican y otros no. Un clásico. Y obligó a Broncano a morder uno y jugársela. «No soy de picante, no me sienta muy allá». El segundo eran unos jalapeños. Y esos pican todos. «¡Mordida! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Mordida!», pedía la invitada. Acabó repartiendo entre varias personas del público y le dieron «una mordidita» todos a la vez. «Como si fuera un chupito de tequila», pedía. Picaba y no le acabó de convencer el tema al humorista. Ella a cambio recibió leña para el invierno y un menú del día en el que pudo elegir los platos del día, como el cocido.