Un argentino revela la verdad detrás de la leyenda del puente de La Merced en Bilbao

Sábado, 19 de julio 2025, 18:27 | Actualizado 18:55h.

Román Socías (@romansocias), un argentino que está recorriendo las 50 provincias de España para investigar y descubrir las curiosidades más sorprendentes de cada una, ha hecho una parada en Bilbao donde ha desvelado la historia que se esconde tras uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad. Además, han revelado a sus más de 300.000 seguidores la verdad detrás del mito.

«Esto es algo que solo los bilbaínos conocen bien. Estoy en el puente de La Merced, uno de los principales de Bilbao», comienza Román, mientras muestra de cerca y con detalle los leones alados que custodian la estructura que cruza el río. El viajero también disfruta de las impresionantes vistas desde este lugar.

«Aquí, la gente toca a estos leones, o dragones, no sé muy bien qué son... ¡Wow, qué músculos!», exclama mientras los acaricia divertido. «La tradición dice que tocarlos trae felicidad, suerte y, sobre todo, amor». Román explica que existe una leyenda del siglo XV que narra cómo lo que hoy es el barrio de San Francisco solía ser un bosque habitado por estas criaturas aladas, que ayudaban a las personas a encontrar el amor. Desde entonces, los turistas acostumbran a tocar a los leones alados para atraer buena suerte. O eso se lee en algunas webs de viajes y foros de internet pero...

«Ahora bien, ¿esto es algo que realmente saben los bilbaínos? No», se apresura a aclarar el bloguero de viajes. Y revela el origen de la leyenda. «La historia nació como una broma el Día de los Inocentes en 2012. Un medio llamado 'Bilbao Histórico' publicó una noticia con esta leyenda con la intención de promover el turismo y dar más valor al puente de la Merced», explica el viajero. Añade que la iniciativa fue todo un éxito, ya que «muchos medios y hasta influencers han creído la historia y la han difundido como cierta».

Aunque la historia es solo un cuento inventado, Román recomienda no perderse la visita al puente. «Si vienen a Bilbao, no duden en tocar estas gárgolas, no vaya a ser que les traiga mala suerte en el amor», bromea. Eso sí, recuerden que si su vida amorosa no va cómo le gustaría, los pobres seres alados no tienen la culpa.

