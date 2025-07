La aplaudida respuesta de Aitana a las críticas en redes: «Gente, que me va a venir la regla» La cantante lleva su 'Metamorfosis Season' al estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio

Tras triunfar en Barcelona y después en 'La Velada del Año V', Aitana lleva su 'Metamorfosis Season' al estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de julio. Estos días circulan por redes varias imágenes de los ensayos en los que aparece la cantante catalana ultimando los detalles en el estadio madrileño.

gente q me va a venir la regla, yo q sé https://t.co/MQGsLOCSd0 — AITANA (@Aitanax) July 29, 2025

En una de las fotos, Aitana aparece sobre el escenario con pantalón de chándal y sudadera. Una usuaria de X (antes Twitter) ha compartido la imagen y ha formulado una pregunta a sus seguidores: «¿Esta tía está bien de la cabeza?». Además, para respaldar su asombro incluye una captura de pantalla de la aplicación del tiempo en la que se puede ver que en ese momento el sol brilla en Madrid y el termómetro marca 31 grados.

Pero la verdadera sorpresa ha llegado cuando la propia Aitana ha respondido al tuit: «gente que me va a venir la regla, yo qué sé», escribe, ganándose el aplauso de todos sus fans, que no han dudado en escribir algún comentario. «Cariño, si hubieras madrugado esta mañana hubieras visto que había para eso y más aquí en Madrid a las 9 de la mañana…», «En comparación con Barcelona estará la chica tiritando», «Voy con sudadera tanto en invierno como en verano y estoy bien. Somos personas que el termostato no lo tenemos bien ajustado o simplemente tenemos frío la mayoría de veces», comentan.