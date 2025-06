Anita y Montoya se 'matan' en pleno directo: «Es muy ruin, que lo demuestre» La pareja, que salió rota de 'La isla de las tentaciones', vendió una reconciliación en 'Supervivientes' y, al parecer, la relación no era tan idílica

Anita y Montoya están tratando de alargar el llamado 'fenómeno Montoya'. Lo que parecía una amorosa reconciliación en 'Supervivientes' tras sus infidelidades en 'La isla de las tentaciones', se ha torcido en las primeras horas desde que acabó la final del reality de Telecinco. Los protagonistas no han tardado ni 48 horas en 'matarse' en pleno directo. El debate de ayer de 'Supervivientes' tuvo de todo: lágrimas, espantadas de plató, confesiones 'bomba'... Y como nunca es suficiente, este viernes Anita se sentará en el plató de 'De viernes' para aclarar su relación con Montoya.

Lo ocurrido anoche en Telecinco es cine. De esos tramas que enganchan -así lo reflejan este viernes las audiencias con una cuota de pantalla del 25%-. El programa comenzaba anunciando que había tensión entre ambos y Sandra Barneda entrevistaba a los protagonistas uno por uno, alargando el reencuentro.

Ya en el momento cumbre de la noche, Anita soltó la primera 'bomba' de la noche: «Makoke, perdón, tenías razón, en 'Playa Misterio' sí que hubo sexo, estoy harta de que no me entienda nadie, ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando». Y Montoya replicaba: «Me parece muy ruin, que lo demuestren. La estuve abrazando y dándole cariño. Tengo una familia, yo no tengo necesidad de callarme eso».

En ese momento, Montoya se echó a llorar y se largó del plató al más puro estilo 'Sálvame'. Obviamente volvió. «Yo quiero ser feliz, llevamos mucho, necesito mi distancia y tiempo», proclamaba a los cuatro vientos mientras Barneda trataba de consolarle. «Quiero que a ella siempre le vaya bien en la vida», zanjaba el sevillano.

Según pudieron aclarar los protagonistas, la relación entre ambos estalla tras la fina de 'Supervivientes'. No pasan la noche juntos y Anita estalla cuando pasadas 48 horas aún no ha recibido un whatsapp de él. Supuestamente graba unos audios poniéndole verde y estos acaban circulando como la pólvora entre los diferentes colaboradores de 'Supervivientes'. A Montoya le llegan también y decide poner fin a su relación con Anita. Hoy en 'De Viernes', segunda parte de la trama.