Ángeles Muñoz, cantante de 'Camela', desvela el estado de salud de Dioni

Después de cancelar varios conciertos en agosto, el grupo retomará su actividad la semana que viene en Sevilla

A.M.

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:05

Camela volverá a subirse al escenario el próximo viernes 10 de octubre y lo hará en Sevilla. El grupo retoma su actividad tras el inesperado parón que se vieron obligados a tomar el pasado mes de agosto por los problemas de salud que arrastraba Dioni.

Su cuñada Ángeles Muñoz explicó este viernes lo que le ocurría a la otra mitad del dúo. «Tenía como una pequeña fisura. Entonces, claro, al cantar el músculo se inflamaba, digamos. Y afectaban porque rozaba la cuerda vocal», ha desvelado.

Dioni ha podido recuperarse en casi dos meses de un problema que, al parecer, viene de lejos. El Ayuntamiento de Elche lo desveló al comunicar la cancelación del concierto que Camela tenía previsto dar en la ciudad. «Se debe a una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni», dijo.

