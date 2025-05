Andy y Lucas se pronuncian tras los rumores que apuntan a una 'fuerte pelea' entre ambos

Marina León Domingo, 11 de mayo 2025, 17:18 Comenta Compartir

Andy y Lucas vuelven a dar que hablar. En esta ocasión nada tiene que ver con la operación de nariz de Lucas González, sino de un supuesto encontronazo que se desató entre los cantantes del mítico dúo gaditano. Al parecer se produjo durante su último concierto en Badajoz el pasado viernes, tal y como informan desde 'Socialité'. Concretamente cuando los artistas se bajaron del escenario y se metieron en el camerino antes de salir de nuevo para cantar las últimas canciones. El programa de Telecinco ha podido hablar con los testigos que presenciaron el rifirrafe.

Fuerte bronca entre Andy y Lucas con "más que palabras": "Hubo gritos y golpes" #Socialité11M https://t.co/FIpIdns0qj — SOCIALITÉ (@socialitet5) May 11, 2025

«Una bronca tremenda, un fortísimo encontronazo que habría terminado con más que palabras», señala una de las personas que escuchó la bronca fuera del camerino. Los mismos testigos afirman que esucharon «gritos y golpes» que venían del interior de la sala. «Solo Lucas sale de allí y vuelve al escenario para terminar ese concierto ¿Qué ha pasado con Andy? Ellos justifican que se ha dado un golpe y que no puede continuar«, comentan. Al día siguiente, la pareja artística reapareció para celebrar otro concierto en Tarragona. Andy actuó sentado porque según afirmó él mismo, «se ha roto el abductor» tras un resbalón.

Desde el programa se han puesto en contacto con el dúo y han conseguido hablar con Lucas. «En un primer momento se pone muy nervioso, lo niega todo, pero finalmente, confirma que se produce esa pelea, pero apunta a que es en tono de juego», explican. El propio Lucas aseguró que «si hubiésemos tenido una bronca tan grande como dicen, no hubiésemos ido al día siguiente a cantar. En mi vida me he pegado con Andy, si yo me pego con él una mierda voy a cantar al día siguiente«, añadió.

