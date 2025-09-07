El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ana Rosa Quintana se moja sobre la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez: «La vi»

La presentadora de Telecinco habla abiertamente del debut de Pepa Bueno en La 1

G. C.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:51

Si Pepa Bueno arrancó su nueva andadura en el Telediario 2 de La 1 con una entrevista al presidente Pedro Sánchez, Ana Rosa Quintana hará lo propio con sus mañanas en Telecinco con el jefe de la oposición y líder del PP, Alberto Núñez Fejóo. Sobre el debut en la competencia de la que fuera directora de El País le han preguntado a la presentadora de Mediaset, que ha hablado sin tapujos sobre qué le parecieron las preguntas formuladas por la periodista.

«La vi. Hizo una buenísima entrevista. Ella es una gran periodista y lo ha sido toda la vida. En la entrevista le preguntó lo que le tenía que preguntar y a mí parece que fue impecable», señalaba en declaraciones a Bluper. Quintana también se mojó sobre la noticia que quiere dar esta temporada en 'El programa de Ana Rosa'. «Que dimite Pedro Sánchez. Sin paliativos. Es que lo estamos esperando todo el mundo, ya no se puede aguantar más cosas».

Ana Rosa Quintana, cuyas críticas al presidente del Gobierno son habituales, lamentó que no puede «decir lo mismo de las respuestas de Pedro Sánchez» en la entrevista con Bueno.«Más de 12 meses sin dar una entrevista. A 'El programa de Ana Rosa', desde la última vez que vino, que era cuando estábamos en campaña electoral en 2023, no ha vuelto. Y todos los días, todas las semanas, se le ha invitado a él y a todos los ministros. Y no ha venido ninguno, salvo el de Economía», criticaba.

