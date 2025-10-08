Ana Mena cuenta en 'El Hormiguero' cómo fue su estancia en un hotel erótico La cantante ha presentado su nuevo single, titulado 'Lárgate', que verá la luz el viernes 10 de octubre

Ana Mena ha visitado este miércoles 'El Hormiguero'. Pablo Motos le ha preguntado sobre una de las canciones de su nuevo single, 'Lárgate'. Es un tema que está dedicado «a todos los que nos hacen putadas», ha soltado la artista. De hecho, la artista la cantó en directo en el programa.

Motos ha comenzado haciéndole preguntas directas. La primera era si en alguna ocasión ha robado algo. La cantante se ha sincerado: «Cuando tenía 13 años robé unos Donetes en un camping». La segunda era algo más peliaguda. ¿Qué canción famosa te parece horrorosa? Ana ha dicho 'Call Me Maybe', de Carly Rae Jepsen. «No la soporto». El presentador también ha querido saber si la artista ha recurrido a aplicaciones para ligar. Un aspecto que no ha necesitado, ya que afirma que «el Instagram es como Tinder».

.@AnaMenaMusic nos cuenta todos los detalles de su próximo disco #AnaMenaEH pic.twitter.com/wcjK2nHh58 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2025

Ana Mena ha presentado su nuevo single, titulado 'Lárgate', que verá la luz el viernes 10 de octubre. «Hay canciones personales, de enamorada, hay de todo...», ha explicado la cantante, que ha estado dos años de gira con 'Bellodrama'. La artista también ha hablado de la película que próximamente estrenará en cines, titulada 'Ídolos'. Una película en la que se convertirá en tatuadora. De hecho, Ana ha desvelado que se ha hecho un tatuaje. Hasta ahora no tenía ninguno. Motos ha tratado de sonsacarle cómo es, pero Ana le ha parado para que no indagara más. «No me tires de ahí», le decía, con una sonrisa. Lo único que han obtenido es la ubicación, en la zona de la ingle.

La cantante también ha contado su experiencia en un hotel para adultos. Fue en París, donde le llevó la productora Sony Music. «Era un hotel erótico. Entro y en la recepción había un Mickey Mouse» con el miembro erecto. Lo ha explicado con gestos para no decirlo de forma explícita. Un establecimiento donde las alformbas tenían «estampados de vaginas». También tenía cuadros eróticos sobre la cama, un aspecto que a Ana no le gustó mucho.