Ana Belén descubre en 'El Hormiguero' detalles de su boda con Víctor Manuel: «De puta casualidad llevábamos dos anillos»

Después de más de una década sin lanzar un álbum de estudio en solitario, Ana Belén vuelve a sorprender con 'Vengo con los ojos nuevos', un trabajo que no solo marca su regreso musical, sino también una declaración de intenciones. Con su elegancia habitual y esa voz que ha acompañado a varias generaciones, la artista madrileña invita a mirar el mundo desde otra perspectiva: la suya, la de quien ha vivido, sentido y aprendido a redescubrirse. Este nuevo disco combina frescura, madurez y esa sensibilidad que solo ella sabe transformar en canciones cargadas de verdad.

La cantante acudió a 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos sobre su esperado estreno musical. «La voz también envejece y para que no envejezca hay que hacer muchos ejercicios y hablar en agudo. Hay que cuidarla», arrancaba la intérprete antes de hablar de su álbum. «El último disco que grabé fue en 2018, llegó la pandemia y llevo prácticamente siete años sin grabar. Entonces, es un poco venir con la misma curiosidad, con las mismas ganas y sensaciones, esas que yo mismo reconozco en mí de hace muchos años. Es decir que vuelvo, pero con los ojos nuevos porque han cambiado muchas cosas», describía.

«En cuanto a la inteligencia artificial, yo tengo muchas reservas en lo que toca a la creación. Pero, por otro lado, esta mañana escuchaba como la IA, en el terreno de la investigación, ayuda tanto… Es como todo, depende del uso que se le dé», comentaba Ana Belén sobre esas transformaciones que están cambiando el mundo. La artista tiene decenas de canciones a sus espaldas, pero le solicitan unas más que otras. «Hay varias, pero 'El hombre del piano' siempre está ahí. 'Derroche', 'Lía', 'Peces de ciudad', 'Solo le pido a Dios'…», enumeraba. Motos citó 'La puerta de Alcalá'. «Estoy como retomándola y me atrevo a cantarla sin Víctor (Manuel)», desvelaba.

Hablando de su pareja, Víctor Manuel ha compuesto dos de las canciones de su nuevo disco. «No le pongo pegas porque me conoce tanto que, si yo escribiese, cosa que es una fantasía, podría ser eso. Me conoce tanto…», observaba emocionada. Ana ha sacado su álbum sin discográfica. «Es que ha cambiado todo. No me gusta ser nostálgica, pero sí sé que la gente de mi generación hemos conocido la música en el mejor momento, igual que el cine. La gente que empezó a dedicarse a la música en este país, incluso en las casas discográficas, la cuidaba. Había una figura que era el AR, la persona encargada de arte y repertorio. Y yo le debo a esa persona, Aurelio González, que me sugiriese grabar 'El hombre del piano', por ejemplo. Gente así, con ese peso, con ese amor por la música, no existe. Ahora es de otra manera», asumía.

Rituales

Ana Belén ha participado en cientos de conciertos, y no es de las que necesita rituales antes de salir a escena. «Suelo calentar muy bien la voz, eso sí. Hago ejercicios en el camerino, pero una vez estoy maquillada, lo que me gusta es ir a la habitación de los chicos, de los músicos y estar con ellos. Me río con ellos, nos abrazamos… y ya está», contaba. Eso sí, en su espacio no debe faltar «infusión de tomillo», revelaba.

La cantante viene de una familia humilde. Su madre era portera y su padre, cocinero en el Palace. «Los empleados del Palace salían por la puerta de las cocinas. Y un día se montó un follón en mi casa. Mi madre estaba llorando. Y le cuenta a mi tía que mi padre se había llevado un pollo. Y le montó un follón. Y mi padre decía que no había sido un pollo, que se había llevado un bollo, una medianoche. Y le castigaron tres días de empleo y sueldo», recordaba.

Uno de los momentos más impactantes en la vida de Ana Belén es su boda con Víctor Manuel. No se querían casar por la iglesia, pero en aquella época era imposible hacerlo de otro modo. «En plena dictadura, año 1972, imagínate. Decidimos que nos íbamos a casar en Gibraltar. Primero pensamos en hacerlo por lo civil en Francia, sabiendo que aquí ese matrimonio no iba a ser válido, pero a nuestros padres ya les valía eso. Era tener un certificado. Pero en Francia era complicado. Así que a Gibraltar. La valla estaba absolutamente cerrada, así que había que ir a Tánger en avión, coger allí otro a Gibraltar, casarte y volver a repetir la experiencia a la inversa. Y nunca fue válido. Y una revista sacó una foto en la que estábamos vestidos de novios, pero era de una película, de 'Morbo'. La foto real nunca existió porque nosotros íbamos de hippies. De puta casualidad llevábamos dos anillos porque no se nos había ocurrido. Víctor llevaba la cazadora que había utilizado en 'Morbo' y allí tenía los anillos que habíamos utilizado en la película», remataba entre risas.