Amaia Romero, en su visita a la Academia de OT: «Nuestro público es muy maricón» La artista navarra, acompañada de Aitana, han hablado con los concursantes de esta edición

Amaia Romero y Aitana, ganadora y subcampeona de la edición de OT de 2017, respectivamente, han visitado este viernes la Academia de Operación Triunfo. Las cantantes, que han labrado una gran carrera musical tras salir del concurso televisivo, que entonces se emitió en TVE, han acudido al espacio donde aprenden los alumnos para darles una charla.

La entrada de las dos famosas artistas a la Academia ha sido toda una sorpresa para los seis alumnos que todavía quedan en el concurso (Olivia, Cristina, Claudia, Guille, Tinho y Guillo), que no se podían creer que vieran en persona a las dos cantantes. Hasta la propia Amaia se emocionaba al ver a los concursantes del programa.

De hecho, la navarra, que se caracteriza por ser muy natural, se ha soltado en la charla con los alumnos. Cuando ha hablado de los seguidores que tiene, Amaia ha afirmado que «nuestro público es muy maricón». «Les amamos», ha señalado Aitana, al tiempo que Amaia añadía que «todos los amigos que tengo son...», sin llegar a terminar la frase. «Y también tengo un amigo negro», ha bromeado entre risas.

Tras salir de la Academia, los concursantes de OT realizarán una gran gira. Se expondrán a un gran público y una gran avalancha de fans para lo que quizá no estén preparados. Por ello, tanto Aitana como Amaia les han tratado de dar una serie de consejos de si eso ocurre. «Es fuerte lo que vais a vivir cuando salgáis, los primeros meses», ha señalado la catalana. La navarra ha secundado el argumento de su compañera, aunque se ha equivocado al escoger las palabras. «Sí, va un poco por fachas... ¿He dicho fachas?», decía y se autocorregía diciendo «rachas».

En la Academia se vive con mucha intensidad y también revalidad. De hecho, Amaia y Aitana han hablado sobre este tema. «El otro día nos dijimos por primera vez que nos habíamos tenido envidia», ha afirmado Amaia. «Tú eres como la guay y yo el producto», añadía la catalana. «Y yo tenía como la maldición del ganador», subrayaba la navarra.

«Me pareció super sano que nos lo dijéramos. Nosotras nos llevábamos muy bien y todo el mundo hablaba de Aitana y Amaia, pero también creaban una rivalidad entre nosotras. Sin embargo, creo que las dos somos muy felices con lo que hacemos y que nadie es más que nadie. El triunfo está en la felicidad y en que hagáis lo que os dé la gana cuando estéis fuera de aquí. Pero es algo que, sin querer, va a pasar. Ojalá que os llevéis bien y con el tiempo os daréis cuenta de que es algo tóxico», comentaba Aitana. «Se generan toxicidades en general», respaldaba su compañera.