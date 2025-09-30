Aitana: «Sí, lo admito, le he pedido un selfie al Rey» La cantante vivió un divertido lapsus al olvidar recoger su estatuilla en los Premios Vanguardia y compartió una fotografía con el monarca que arrasó en redes sociales

Leire Moro Martes, 30 de septiembre 2025

El lunes por la noche se celebró la tercera edición de los Premios Vanguardia en el Palacio de Congresos de Cataluña. La cantante Aitana acudía a recoger uno de los galardones, el Premio Cultura por su consolidación internacional gracias a su último disco 'Cuarto azul', en una ceremonia que estuvo presidida por el rey Felipe VI.

Lo que parecía que iba a ser un evento guiado por el protocolo, para Aitana terminó siendo una jornada llena de anécdotas. La primera de ellas se produjo cuando la cantante subió al escenario a recibir el galardón. Los nervios y la emoción le jugaron una mala pasada que le llevó a olvidar recoger el premio y pasó directamente a saludar al Rey. La cantante se percató de lo que había pasado cuando se dirigió a saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las risas de algunos asistentes que se habían fijado del lapsus. Al darse cuenta, volvió sobre sus pasos para recoger la estatuilla de las manos del Monarca.

Pero ese no fue el único momento simpático que protagonizó la cantante. Tras las fotos de grupo de rigor en un evento de este tipo. Mientras posaban, Felipe VI y Aitana mantuvieron una conversación marcada por la naturalidad. Unos minutos después, la extriunfita compartió en sus redes sociales uno de los momentos más comentados de la gala: un selfie con el Monarca. «¡Por cierto, he conocido al Rey por primera vez! ¡Qué majíssssimo!», escribió Aitana en su perfil, acompañando la foto que, en pocas horas, ya acumulaba miles de reacciones. «Sí, lo admito, le he pedido un selfie». La cuenta oficial de la Casa Real también se hizo eco del instante y compartieron la imagen.