Aitana aborda su depresión con su amigo Broncano: «No entiendes por qué estás triste y lloras todos los días»

David Broncano recibió este miércoles a una buena amiga, «una de las mayores cantantes españolas» que «decide venir a este basurero». La cantante Aitana apareció en el teatro Príncipe acompañada en la grada de su padre, su tía, sus primos... La confianza con su anfitrión fue tal que habló sin tapujos sobre la depresión por la que actualmente está en tratamiento y ha desvelado recientemente en 'La Ventana' de la Cadena SER.

«Tu padre tiene pinta de futbolista. De entrenador del Betis», analizaba Grison nada más ver a sus seres queridos entre el público. Cosme llegó a coger el micrófono y reconocía su buen estado físico. «Estoy como para pegar hostias», deslizaba con una sonrisa. «Intentaré hacer una buena entrevista a la chiquilla», le prometía el presentador.

Hizo una segunda entrada «para entrar por un sendero de campo en lugar de a pie normal». Y en un segundo instalaron los operarios un camino de tierra y verde hecho por los compañeros de arte, sonidos de pájaros incluidos y hasta montañeros. Un claro guiño a las rutas de senderismo que el humorista ha compartido con la cantante, con foto incluida que compartieron la última vez juntos sobre el plató.

"A veces no sabes muy bien porque te levantas triste todos los días y estás llorando todo el tiempo. Vas al psiquiatra y te dice que tienes depresión" @Aitanax #LaRevuelta pic.twitter.com/8rXMVhs2jy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

«Yo soy tu amiga y te veo. Sobre todo, cuando empezaste», aseguraba a su colega Aitana, un clásico en la extinta 'La Resistencia' que fue preguntada por si veía el formato en su primera aparición en 'La Revuelta'. «Tú mis canciones...», le recriminaba a Broncano, al que le regaló un gran marco de una mariposa de neón. ¿El motivo? Promocionar su docuserie dirigida por Chloé Wallace 'Metamorfosis', en Netflix a partir del 28 de febrero. «Empiezo ligeramente mal y termino fatal. Es que el año pasado fue año complicado. Lo petamos, poco me puedo quejar, pero no sabes por qué te sientes triste al levantarte y lloras todos los días... y vas al psiquiatra y te dice que tienes depresión», desvelaba sobre un aspecto, su salud mental, que se aborda en su producción y que actualmente sigue tratando.

☕ Esto es una democracia y acatamos las decisiones del pueblo soberano. #LaRevuelta @Aitanax pic.twitter.com/1EzLKhjoGv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

La cantante catalana también llevó un segundo regalo: una pieza de cerámica hecha por ella misma. «Somos amigos, pero es un pesado. No nos vemos casi nunca. Le escribo para quedar y nunca puede... Venimos a echar cosas en cara», adelantaba antes de mostrar el mensaje de la taza. «Para que te acuerdes de tu amiga Aitana». La pieza fue indultada en un terreno donde es tradición romperlas.

Comparada la evidente diferencia de altura, se propusieron planes de pura adrenalina como lanzarse en paracaídas. «Soy hipocondríaca y me he dado cuenta durante el documental. Lo estoy tratando. No lo exteriorizaba, pero pensaba que tenía alguna enfermedad constantemente. Llegué a pensar que era mi última cena con mis padres cuando estaba con ellos», ahondó la extriunfita.

Aitana lanzó una pulla a la prensa rosa dejando claro que le gustan los chicos, «a pesar de lo que se ha publicado por ahí». ¿Fase paparazzi? «Ahora vivo dos semanas de menos seguimiento», reconocía. La cantante siempre se ha sentido incómoda ante este seguimiento e incluso hizo más de un llamamiento ante el miedo de que las cámaras mostraban su casa. «Una vez Silvia le dijo a una señora que nos preguntó cuándo nos casábamos que sería en agosto en los Lagos de Covadonga», se reía Broncano.

No le busquéis noviazgo con Vinicius, que os gusta el salseo demasiado. #LaRevuelta @Aitanax pic.twitter.com/YpErp8R0EO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

Broncano propuso analizar qué gremios eran más chulos que otros. Actores, cantantes, deportistas... ¿Y futbolistas? La cantante aseguró no conocer a ninguno, «como mucho cruzarse». ¿Y Vinicius? «Sí, coincidimos una vez, pero no quiero más novios, eh», contestaba entre risas. De ahí saltaron al gimnasio. En Miami se obsesionó con hacer mucho deporte mientras grababa el nuevo disco. «Pesaba 46 y medio y llegué a pesar 52», contaba sobre una rutina en la que comía seis veces al día e introdujo mucha cantidad de proteína mediante huevos y queso cottage.

En un primer plano para presumir musculatura de cuello, a Aitana se le enfocó un moco en un primer plano. «Me quisieron quitar los pelos, pero protegen de virus», explicaba antes de mostrar la señal secreta con sus amigas cuando hay algún intruso verde en la nariz. «Tengo un miedo que me muero a que salga el documental... Vengo de una familia humilde y nunca me ha faltado de nada, pero todo fueron privilegios a partir de los 19 años».

Contaba, por ejemplo, que se sentía mal al desahogar sus problemas con su tío Toni, albañil de profesión. «Me costaba levantarme todos los días de la cama. Estaba mal. Ahí me plantee todo. Se ve en el documental. Estoy en el proceso para estar mejor, estoy con medicación». No es «muy fuerte», más bien «media». Un tratamiento que tuvo que compaginar con sus compromisos públicos. «No fue el mejor momento de mi vida. No arrancaba», confesaba antes de dar las gracias a su familia.