La agónica apnea de Gotzon Mantuliz, obligado a salir del agua en 'El Desafío': «Podía quedarse»

«No es Aquaman», advertía Juandi, conocido 'coach' en la apnea de 'El Desafío', sobre la capacidad de aguantar sin respirar debajo del agua de Gotzon Mantuliz, conocido rostro de 'El Conquistador' y que ahora también demuestra sus capacidades liderando el ranking del concurso de Antena 3. Y el porqué de su aviso quedó patente poco después en la prueba reina del formato: el vasco consiguió un notable 3:19, pero protagonizó instantes de auténtico sufrimiento debajo del agua hasta el punto de qué su entrenador decidió sacarlo del agua. «Tenemos que salir», le dijo con rapidez. «Podía quedarse», reconocía instantes después al presentador, Roberto Leal.

El concursante no estaba contento por el resultado. En los entrenamientos rondaba los tres minutos y medio y pretendía alcanzar los cuatro en el gran día. Gotzon explicaba que no se le daba bien aguantar debajo del agua a pesar de ser amante del submarinismo. Uno de los motivos, no tener suficientemente bajas las pulsaciones. «Es la sensación de que te estas ahogando... Para mí, Feli marcó este año una cifra que va a ser muy complicado superar», reconocía sobre la marca del tenista, líder en la prueba y por encima de los cuatro minutos.

El getxotarra reconocía tras salir del agua estar «jodido». «He arrancado mal porque notaba las pulsaciones que parecía un bombo. Estaba incómodo y no podía más», lamentaba. Recibió el cariño del público y del jurado. «Eres tú para lo bueno y lo malo. Aún así es un tiempazo para tener en cuenta», le consolaba Juan del Val. Pilar Rubio insistió en que lo realmente difícil de la apnea es el aspecto psicológico: «Es muy difícil. Se te va a quedar con una espinita… prométeme que lo vas a volver a intentar. No se puede quedar aquí».

Con esa marca, Gotzon se colocó segundo en la tabla de la apnea solo por detrás de Feliciano López, precisamente el ganador de la noche tras lograr salir a tiempo de la habitación del pánico. Eso sí, en la clasificación general el de Getxo sigue gobernando en solitario. Le sigue de cerca Victoria de Marichalar, en segundo lugar, tras firmar un notable papel en su reto de disparo de precisión.