Consulta el programa completo del 43 Festival Jazz de Vitoria Jorge Drexler y Kamasi Washington. Todas las actuaciones y horarios de la edición de 2019 NATXO ARTUNDO Miércoles, 10 julio 2019, 12:23

Programa completo del 43 Festival Jazz de Vitoria:

15 de julio Benny Golson

Ha vivido todas las épocas del jazz y ha dejado su impronta en todas ellas, unja realidad que se refleja en el hecho de que pocos músicos o cantantes no incluyen temas del saxofonista en sus repertorios. También ha compuesto música para las series 'Ironside', 'Room 222', 'M*A*S*H' y 'The Six Million Dollar Man'. A las 20.30 horas.

16 de julio The Golden Gate Quartet y Marco Mezquida

Mendizorroza

The Golden Gate Quartet: este cuarteto de gospel formado en los años 30 comenzó cantando en las iglesias y se ha mantenido desde entonces con un estilo doo wop. Este estilo nació en los años 40 en las calles de las ciudades industriales del noreste de Estados Unidos y este grupo ha sido un referente del mismo. The Golden Gate Quartet entraron en el Salón de la Fama de grupos vocales en 1998. A las 20.30 horas.

Teatro Principal Antzokia

Marco Mezquida: es uno de los pianistas más prometedores del país y ha sido elegido artista del año por la Asociación de Músicos de Jazz y Moderna de Cataluña cuatro veces. Ha actuado en el Palau de la Música, un privilegio reservado a pianistas de mucho recorrido, y ha sido invitado a cantar junto a figuras del jazz como Lee Konitz, Dave Liebman, Elliot Zigmund o Carme Canela. Para este festival propone un concierto de piano solo donde no hay nada escrito. A las 18.00 horas.

17 de julio M.A.P, Danilo Pérez, Avishai Cohen, Chris Potter Quintet y Nubya García

Nubya García. / Red Bull

Mendizorroza

M.A.P: considerado uno de los grupos más interesantes del panorama jazzístico ibérico, este trío formado por Marco Mezquida (piano), Ernesto Aurignac (saxo) y Ramón Prats (batería) combina composición con improvisación. Actuarán junto a la Banda Municipal de Música de Vitoria mezclando estilos populares académicos y libres.

Danilo Pérez, Avishai Cohen, Chris Potter Quintet: los músicos más influyentes y galardonados se unieron en 2017 para conmemorar los centenarios de Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald y Thelonius Monk. Contentos con el resultado se han vuelto a unir y esta vez también les acompañan Larry Grenadier y Jonathan Blake.

Comenzará a las 21.00 horas.

Teatro Principal Antzokia

Nubya García: es la representante del resurgir del sonido jazz en Londres. Comenzó a tocar el saxofón con 10 años y participó en el programa de jazz junior de la Royal Academy of Music. Su EP 'When We Are' mezcla el jazz contemporáneo con toques electrónicos y recibió el Premio a la Innovación Steve Reid. A las 18.00 horas.

18 de julio Regina Carter, Gregory Porter y Marta Sánchez Quintet

Gregory Porter.

Mendizorroza

Regina Carter: es una violinista y directora de orquesta que gracias a su formación en música clásica ha explorado distintos terrenos en el jazz. Inspirada por Ella Fitzgerald comenzó en el mundo del jazz con el quinteto Straight Ahead y ha grabado junto a Aretha Franklin, Patti LaBelle, Kenny Barron y Wynton Marsalis. Además de música es educadora, mentora y promotora del método Suzuki.

Gregory Porter: este cantante, compositor y actor de teatro combina el jazz y el soul con su profunda voz de barítono. Empezó de dedicarse a la música mientras trabajaba como chef en Brooklyn y desde entonces no ha parado llegando a ganar dos premios Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal por 'Liquid Spirit' (2014) y por 'Take Me to the Alley' (2017). En el festival desgranará el trabajo que homenajea a Nat King Cole, su gran referente, y temas del disco con el que consiguió su primer Grammy. Su nuevo trabajo saldrá en otoño.

Comenzará a las 21.00 horas.

Teatro Principal Antzokia

Marta Sánchez Quintet: el quinteto liderado por la pianista española Marta Sánchez combina elementos del jazz, pop, rock y clásica en sus canciones. Su música cuenta historias y gusta tanto que les ha llevó a que el New York Times seleccionase su álbum 'Partenika' como uno de los 10 mejores discos del 2015. A las 18.00 horas.

19 de julio Jorge Drexler, Omara Portuondo e Iñigo Ruiz de Gordejuela

Jorge Drexler.

Mendizorroza

Jorge Drexler: se licenció en medicina antes de dedicarse de lleno a la música y en 1991 ganó el primer premio en el Concurso de la Canción Nacional Inédita. Fue telonero de Caetano Veloso y Joaquín Sabina y ahora sus canciones son versionadas por cantantes como Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Shakira o Rosario Flores, entre otros. En 2004 ganó un Oscar la mejor canción original por 'Al otro lado del río'. Para este festival hace un parón de su gira en solitario para ofrecer un concierto con sus compañeros de banda habituales, músicos de jazz.

Omara Portuondo: esta cantante cubana es conocida como 'La diva del Buena Vista Social Club' o 'La novia del filin'. En 2009 ganó un Grammy Latino de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por 'Gracias' y se convirtió en la primera artista cubana en ganar este galardón. A sus 88 años ya ha anunciado su retirada de los escenarios, por lo tanto, el festival es una ocasión única para decirle adiós.

Comenzará a las 21.00 horas.

Teatro Principal Antzokia

Iñigo Ruiz de Gordejuela: este músico vasco se ha formado en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria y en el Berklee College of Music, donde estudió música clásica, pero descubrió las nuevas corrientes del jazz. Allí editó si primer disco 'Amalur'. Ahora regresa a la capital alavesa para protagonizar la sección Konexioa del festival donde se vinculan músicos vascos y americanos. A las 18.00 horas.

20 de julio Makaya McCraven, Kamasi Washington y Ambrose Akinmusire

Kamasi Washington.

Mendizorroza

Makaya McCraven: este músico francés apuntaba maneras desde pequeño. A los cinco años tocó junto al grupo de su padre, el batería Steve McCraven, y en la escuela secundaria formó una banda con amigos. Ahora el batería y compositor representa la cultura global del jazz. Su estilo tiene influencias del bepop, hip-hop y R&B y tal y como él lo describe es «música de ritmo orgánico».

Kamasi Washington: el saxofonista estadounidense ha reinventado la música jazz agregando sonidos de estilos como el funk, afrobeat, soul, hip-hop e incluso psicodelia. Además de enriquecer sus actuaciones, esta mezcla atrae a nuevos públicos. Aparte de su carrera como líder –que incluye dos extensos álbumes como 'The Epic' y 'Heaven and Earth'– ha tocado con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Gerald Wilson, Lauryn Hill y Snoop Dogg, entre otros.

Comenzará a las 21.00 horas.

Teatro Principal Antzokia

Ambrose Akinmusire: trompetista de jazz californiano, regresa al festival con su último álbum, 'Origami Harvest', un disco que es considerado uno de los mejores del año por la crítica internacional. Su estilo mezcla el jazz más tradicional con elementos del hip-hop, funk y soul. Sus letras tienen un tono antirracista y anticlasista. Se podrán escuchar en Vitoria junto a un cuarteto de cuerda y la rapera Nappy Nina. A las 18.00 horas.