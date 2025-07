Jazzmeia Horn, la voz que su abuela soñó para ella

Ramón Albertus Jueves, 17 de julio 2025, 00:16 | Actualizado 09:56h. Comenta Compartir

¿Nombre de pila? Jazzmeia. ¿Pero eso no es un apodo? No, no lo es. Esa conversación, con ligeras variaciones, se ha repetido tantas veces que Jazzmeia Horn (Dallas, Texas, 1991) ha perdido la cuenta. La cantante estadounidense, tres veces nominada al Grammy, es una de las voces más laureadas del jazz contemporáneo. Su presencia este jueves 17 de julio en el polideportivo Mendizorroza del Festival de Jazz de Vitoria (20.30 horas, 40 euros; antes de José James en una velada que celebra la música negra) viene respaldada por un aluvión de reconocimientos, comparaciones con grandes y tres álbumes que siguen dando que hablar. Su nombre suele mencionarse junto al de leyendas como Betty Carter, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday o incluso Erykah Badu. En ocasiones esas equiparaciones refieren al amplio rango vocal y otras a su magnetismo en escena.

Se puede decir que Horn estaba predestinada a dedicarse a la música desde el nombre. Fue su abuela, organista en una iglesia al sur de Estados Unidos y seguidora del jazz, quien hizo de 'profeta'. «Le dijo a mi madre que iba a tener una hija musical y que su hija tenía que ser Jazzmeia (algo así como 'el jazz y lo mío'). Unas semanas después, mi madre se enteró de que estaba embarazada y, no les quedó más remedio que hacerle caso», contaba Horn en una entrevista con la prestigiosa revista 'Jazz Times'.

La suya es una biografía llamativa, acompañada de una voz singular y una imagen diferente al resto de colegas de profesión, con los turbantes y los vestidos étnicos como seña de identidad. Desde que en 2013 ganara el prestigioso Concurso Internacional de Jazz del Thelonious Monk Institute, cuando el jurado destacó su «personalidad firme» y su «conexión con la tradición vocal del jazz», su carrera no ha dejado de subir peldaños con un repertorio en el que el amor propio ('Free your mind') y familiar ('Mother's Love') o la lucha contra las injusticias ('Social call') ganan peso. «Mis mensajes son para sanar y reconciliarnos. Para la libertad. La libertad de expresión. De eso trata realmente este disco», decía al presentar su último álbum 'Messages', publicado hace unos meses. Ese trabajo es la excusa en su segunda visita de la afrotexana a Euskadi, ya que hace dos años actuó en el Festival de Getxo. Una cita de la que seguro que muchos recuerdan por las ovaciones que provocó.

Escritora, modista...

Con su primer trabajo 'A Social Call' (2017), para muchos considerados el mejor, fue nominada a un Grammy. Llegaron después otras dos candidaturas con 'Love & Liberation' y 'Dear Love'. En las propias galas demostró su personalidad. Mientras que las marcas de alta costura se estampaban en la etiqueta de la mayoría, ella acudía con vestidos diseñados por ella misma. Crea y cose su vestuario (planea lanzar una colección de moda) y ha escrito un libro titulado 'Strive From Within', traducido a algo así como 'luchar desde dentro'. Esa inquietud creativa más allá de la música le asemeja a artistas como Cécile McLorin-muy querida también en Vitoria-, artista visual además de compositora y cantante.

Otra anécdota que se repite sobre Jazzmeia simboliza cómo se abrió paso en la escena. En su toma de contacto con Nueva York, donde aterrizó con 17 años, se dio cuenta de que no bastaba con el talento. «Tenías que tener técnica, saber teoría, leer y escribir música, verte bien, vestirte bien. Todo al completo», suele contar. Empezó a frecuentar jam sessions sin saber siquiera que debía indicar tempo y el tono a los músicos. «No sabía que era necesario. Solo decía: quiero cantar 'Summertime', y se reían. Tuve que aprender muchas cosas, pero al cabo del primer año, todos me conocían». El paso de los años viene a darle la razón: estaba destinada a dedicarse a esto.