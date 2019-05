26-M: El cuestionario con Juan Mari Aburto «¿Mi último capricho? Comer fuera de casa con mi familia» 03:24 Aburto, durante un paseo por Deusto. / IGNACIO PÉREZ LUIS GÓMEZ Domingo, 19 mayo 2019, 10:21

– ¿Cuántos lobos aparecen el escudo de Bilbao?

– Dos, eso sí, sin corderos.

– Correcto. ¿Cuántos restaurantes tienen estrella Michelin?

– Tenemos a Eneko, al Zarate, a Canales... Esos tres tenemos.

– Le faltan otros tres: Mina, Nerua y Zortziko. ¿Sabe dónde está la única estrella del pavimento bilbaíno?

– Pues está entre las calles Pelota y Santa María. Es el único espacio desde donde se ve la Virgen de Begoña y donde los txikiteros cantan el 11 de octubre.

– Bien. ¿A qué torero se dedicó el último busto colocado a la entrada de Vista Alegre?

– Al de Orduña.A Iván Fandiño.

– Así es. ¿Cuántas columnas alberga Azkuna Zentroa?

– 43, y todas son diferentes. Es la gran especificidad del centro.

– Acertó. ¿En qué calle nació Miguel de Unamuno?

– En Ronda, 16.

– Correcto. ¿Cuál es la calle más antigua de Bilbao?

– Pues no sé. Diría que una de las iniciales Siete Calles. ¿Artecalle, Somera o Tendería?

– Somera. ¿El nombre de tres jugadoras del Athletic?

– Sí. Por ejemplo, Ainhoa, Eunate, Vanesa, Lucía...

– ¿Y el de dos directores de cine bilbaínos?

– Koldo Sierra (sic), que tiene la virtud de haber rodado aquí mismo, y Amaia Etxebarria.

– Supongo que se refiere a Arantxa Echevarría (realizadora de 'Carmen y Lola'). ¿Cuál es su grupo de música preferido de Bilbao?

– Yo he vivido mucho con Mocedades y El Consorcio. Me quedaría con ellos por ser parte como de una historia. ¡Y Fito! Pero no podemos hablar de Fito como grupo porque ya no son Fito&Fitipaldis.

– ¿El último capricho que se ha dado?

– Me lo di el pasado fin de semana. Tenía necesidad de salir con mi familia a comer fuera de casa y estar un rato tranquilo.

– ¿Ha practicado alguna vez nudismo en la playa?

– No, no. Nunca. Podría decir eso de que pierdo mucho desnudo, ja, ja, pero...

– ¿Con quién de sus rivales políticos se tomaría un pote?

– Con todos. Siempre digo lo mismo, con Aitziber (Ibaibarriaga), Luis (Eguiluz) y Bea (Marcos) espero seguir haciendo eso, tomarme un café.