Ganemos Goazen buzonea a pie por Bilbao 30.000 papeletas sin sobres por falta de presupuesto El líder, Samir Lahdou, repartiendo. El líder, Samir Lahdou, pide a sus votantes que utilicen los sobres que les manden por Correos los otros partidos para votarles. «No te cortes, los has pagado tú». EVA MOLANO Jueves, 23 mayo 2019, 16:07

El candidato de Ganemos Goazen a la alcaldía de Bilbao, Samir Lahdou, ha comenzado a doblar y a buzonear por 15.000 domicilios de la ciudad, junto a su equipo y «a pata», 30.000 papeletas, dos en cada casa, una con su lista al Ayuntamiento y otra con la lista a las Juntas Generales, junto con una carta que introducirán en los buzones desnudas, sin sobres. ¿El motivo? El partido vecinal apenas cuenta con 5.000 euros de presupuesto para la campaña electoral y no puede afrontar los gastos ni de sobres ni de envío por Correos, que cifran en unos 30.000 euros, y mucho menos gigantescas campañas publicitarias en Bilbobus o en el tranvía. «Recibes estas papeletas y carta no porque nos hayamos gastado 30.000 euros de tu dinero en Correos, si no porque personas voluntarias de nuestra plataforma, tus vecinos y vecinas, te la han buzoneado», apunta Ladhou en su misiva a los residentes, en la que aprovecha para presentarse. «Somos una plataforma ciudadana donde las decisiones se adoptan en asamblea, y nuestros cargos son la correa de transmisición de lo que se decide allí. Democracia directa. Así que los próximos cuatro años, las decisiones las tomarás tú», indica a los lectores.

Además, Lahdou pide sus votantes a introducir las papeletas de Ganemos Goazen en los sobres que les llegarán con las listas electorales del resto de partidos, que sí que tienen fondos para comprarlos y realizar envíos masivos por Correos. «Coge los de algún partido grande, no te cortes, los has pagado tú», invita en su carta a modo de postdata. También les recuerda que no se confundan a la hora de votar. «Encima de que nos silencian en los medios de comunicación públicos, han permitido que una candidatura con nombre casi idéntico pueda concurrir a las elecciones», se queja el líder en la misiva , ilustrada con un dibujo de su cara.

Durante un acto esta mañana, Lahdou ha asegurado que defenderá la prestación directa de los servicios públicos externalizados durante los últimos años. A su juicio, el PNV se ha dedicado 40 años a «desmantelar la Ayuda a Domicilio, Bilbobus, la limpieza viaria y recogida de basuras, Hacienda... para darlos a subcontratas, con trabajadores en condiciones indignas». Y prometió que supervisará todos los procesos de selección para que se cumplan los principios de «transparencia, a fin de evitar enchufismo y tráfico de influencias».