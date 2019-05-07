Candidaturas elecciones municipales Bilbao 2019: partidos políticos y nombres de los candidatos

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Listado de las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales de 2019 en la circunscripción electoral de Bilbao, con los nombres de los candidatos de cada una de las listas.
Titulares
1. JUAN MARIA ABURTO RIKE
2. GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA
3. ASIER ABAUNZA ROBLES
4. AMAIA ARREGI ROMARATE
5. JUAN IBARRETXE KARETXE
6. ITZIAR URTASUN JIMENO
7. GONZALO OLABARRIA VILLOTA
8. MARTA AJURIA ARRIBAS
9. OIHANE AGIRREGOITIA MARTINEZ
10. KEPA ODRIOZOLA AZULA
11. XABIER OTXANDIANO MARTINEZ
12. MIREN NEKANE ALONSO SANTAMARIA
13. KOLDO NARBAIZA OLASKOAGA
14. ITXASO ERROTETA SAGASTAGOITIA
15. IÑIGO ZUBIZARRETA AGIRREZABALA
16. KONTXI CLAVER ZURRO
17. MIKEL ZAMAKONA USUBIAGA
18. MARTA BARCO MONDRAGON
19. ENEKO URRUTIKOETXEA LAUZIRIKA
20. AITZIBER DIEZ GOMEZ
21. ALBERTO BADIA ARRIOLA
22. LOREA ABOITIZ MARCOS
23. ANDER BARAÑANO URRUTIA
24. EIDER INUNCIAGA SERNA
25. IZASKUN ERGUIDO RUIZ
26. AITOR JAUREGI ORBE
27. NEREA AMENABAR LOBEIRA
28. JOSEBA JAUREGI URRESTI
29. IRATXE PORTILLO ZUNZUNEGI
Suplentes
1. IÑIGO GONZALEZ MANCISIDOR
2. AINHOA DOMINGO URRUTIKOETXEA
3. ALAITZ ORIBE TORRONTEGI
Titulares
1. ALFONSO GIL INVERNON
2. YOLANDA DIEZ SAIZ
3. ALVARO PEREZ ALONSO (Independiente)
4. GLORIA MUGICA CONDE
5. JON BILBAO URQUIJO
6. NORA ABETE GARCIA
7. IVAN CALDERON FUENTE
8. EIDER BILBAO ALDAYTURRIAGA
9. MANUEL MATIAS DOMINGUEZ RAMOS
10. BEGOÑA GAMERO GARCIA
11. FRANCISCO DE BORJA PEÑA RODRIGUEZ
12. ANHUSKA BETANZOS ALONSO
13. ASIER IBAÑEZ DE MAEZTU (Independiente)
14. ANA BELEN RIAÑO SANCHEZ
15. JUAN CARLOS DIEGO TORRES
16. MARIA PILAR FERNANDEZ DE PINEDO ELORZA
17. BORJA VAZQUEZ FONTAO
18. ARANTZA LETURIONDO ARANZAMENDI
19. UNAI AHEDO RODRIGUEZ
20. ANTA NDONGO SALL
21. BALTASAR CARRASCO ANDRADE
22. NOELIA RODRIGUEZ CORDOBA (Independiente)
23. RAFAEL BARBERO REAL
24. PILAR HERRERO GOMEZ
25. ALAIN CABANILLAS YELA
26. CARMEN ANTON CABALLERO
27. IÑAKI SERNA RUBIO
28. MARIA CRISTINA GOMEZ FERNANDEZ
29. JESUS MANUEL CARTAJENA GARCIA (Independiente)
Suplentes
1. LUCI SEPULVEDA VELAZQUEZ
Titulares
1. JONE GOIRIZELAIA ORDORIKA
2. ASIER GONZALEZ SOREASU
3. ALBA FATUARTE GONZALEZ
4. BRUNO ZUBIZARRETA UNANUE
5. NATALIA GARDEAZABAL DIEZQ
6. KARLOS RENEDO LARA
7. ENERITZ ZABALA GRELA
8. LUTXO EGIA DEL RIO
9. ESTIZEN ARTOLA ITURRATE
10. JOAN ARITZ BENGOETXEA DONAIRE
11. DIANA MELON VARGA
12. MIKEL DE LA FUENTE LAVIN
13. IRANTZU FERNANDEZ RODRIGUEZ
14. IÑAKI ZABALETA URKIOLA
15. LOLI ALVAREZ AZKUENAGA
16. DAVID MANGADO ARANDA
17. ALAZNE VARONA OMAR
18. JUANKAR GOMEZ PEREZ
19. ANUSKA BEIKA LOZA
20. KHALID EL HADDADI OUFKIR
21. MERTXE MENDEZ ARRAYA
22. JOSE LUIS NAVASCUES SIMON
23. ZURIÑE ZORROZUA SANTISTEBAN
24. PEDRO MACHO AGUILLO
25. JAIONE AYESTARAN BRACERAS
26. IBON CABO ITOIZ
27. IZASKUN GUARROTXENA MARTINEZ
28. JUAN MARI ELEJABARRIETA GONZALEZ
29. AITZIBER IBAIBARRIAGA ETXEBARRIETA
Suplentes
1. JUAN ANTONIO ALONSO LESMES
2. OIAKUE AZPIRI ROBLES
3. IKER URIGUEN URIBE
4. EDURNE ZORROZUA SANTISTEBAN
5. GOTZON AMARO LOPEZ
Titulares
1. DAVID PASARIN-GEGUNDE LINARES
2. FELIX ISMAEL LOPEZ SANTAMARIA
3. IRENE ZABALA OLAVE
4. JON MARTINEZ ARECHEDERRETA (Independiente)
5. JOANA MEANA GONZALEZ
6. JORGE FERNANDEZ GARCIA (Independiente)
7. MARIA DEL MAR DELGADO VALDERA
8. ALEXANDER LOPEZ VILLALTA
9. JENNIFER LOPEZ VILLALTA
10. MIGUEL ANGEL PANDO VICENTE
11. JUAN MARIA MANSO PEREZ
12. ALEXANDER RUIZ VICENTE
13. ANGELA ANN SMITH GARCIA
14. TANIA FIDALGO GOMEZ
15. OSCAR ENRIQUE PADRON PULIDO
16. JORDAN SMITH GARCIA
17. ARKAITZ AISA MARURI
18. EMILIA LEJARZA DE LA RIVA
19. MARIA ANTONIA JIMENEZ CASTELLO
20. JUAN ORELLANA ROMERO
21. JOSU BORINAGA RAMIREZ
22. DAVID CAMPOS CORROCHANO
23. CONCEPCION HERNANDEZ MONTERO
24. FILOMENA LINARES LOPEZ
25. ISMAEL LOPEZ VILLALTA
26. DANIEL ALBERTO FOCKE
27. MARIA DEL CARMEN VILLALTA OLMEDO
28. IRATXE HERRERO ONTIVEROS
29. JOSE ANGEL MANJON BARREDA
Suplentes
1. IMANOL GARCIA PEREZ
2. MARIA PILAR GARCIA HIGELMO
3. EDUARDO MARIÑO MENDIA
4. ELOISA HIGELMO GUZMAN
Titulares
1. FRANCISCO SAMIR LAHDOU DEL ARCO
2. MARIA CONCEPCION GARCIA MARTOS
3. JORGE LAIZ FRAILE
4. ROSA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
5. MELQUIADES ARAUZO BOCANEGRA
6. SUSANA CRISTINA MOLINA ULLOA
7. SALVADOR IZAGUIRRE VILLATE
8. FATIMA IDIGORAS RODRIGUEZ
9. FRANCISCO JAVIER VERDOTE MANGAS
10. INMACULADA COLORADO SANCHEZ
11. FERNANDO LOPEZ DE LA FUENTE
12. ESTHER CACERES SERRA
13. JUAN MIGUEL REY ANILLO
14. SATURNINA BEGOÑA DEL ARCO LASTRA
15. JOSE MARIA LOPEZ DE LA FUENTE
16. MARIA DEL CARMEN LAHDOU DEL ARCO
17. EUTIMIO MORENO SOLIS
18. MARIA JOSE GOMEZ GARCIA
19. ASIER BALSERA SUAREZ
20. ARIANE LOPEZ COLORADO
21. YESHUA DIAZ GARCIA
22. PAULA GUTIERREZ PONTE
23. ALEXANDER ARAUZO ORTIZ
24. GOIURI MALETA ORMAETXE
25. JUAN CARLOS VESGA CRESPO
26. ELIANE BORRIAS CACERES
27. RUBEN DELGADO RUS
28. MARIA ESTHER GARCIA MONEDERO
29. ENEKO ARAUZO ORTIZ
Suplentes
1. ENCARNACION AGUILERA SERENA
2. FRANCISCO JAVIER RUIZ EXPOSITO
3. ASCENSION MATARRANZ CUEVA
Titulares
1. JESUS FERNANDO FERNANDEZ GIL
2. FERNANDO JOSE RABADAN APARICIO
3. SERGIO REGUILON FUMERO
4. MARIA LUISA LOPEZ ALONSO
5. MARIA BELEN DE ESPONA DELGADO
6. VICTOR DANIEL MEDIERO VALEROS
7. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MUÑOZ
8. EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ VILLANUA
9. CRISTINA MARIA RABADAN APARICIO
10. BEATRIZ CECILIA GABALDON MONTEMAYOR
11. SEGUNDO ERNESTO GOMEZ SANCHEZ
12. JORGE HERRANZ CUEVAS
13. JAVIER LUIS HORAS PUENTE
14. MARIA ELENA PEREZ VIECO
15. ANA MARIA FUMERO PERAZA
16. JULIO OTERO CENTENO
17. FEDERICO ALVAREZ DELGADO
18. ALFONSO ALVAREZ PUGA
19. NATALIA AZNAR MORENO
20. MARIA DEL CARMEN APARICIO PERIQUET
21. JUAN PEDRO ARREBOLA RINCON
22. PEDRO ARRIOLA TURPIN
23. JUAN JOSE GARCIA GOMEZ
24. MARIA ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ
25. MARIA TERESA LANDALUCE VIADAS
26. FRANCISCO JAVIER AVILES PARRA
27. FRANCISCO JESUS SALGADO FUERTES
28. NOELIA CASTILLEJO CALDERON
29. MARTA MARIA CALVO FERNANDEZ
Suplentes
1. VICTOR RICA ALVAREZ
Titulares
1. RAQUEL GONZÁLEZ DÍEZ-ANDINO
2. CARLOS D. GARCÍA FERNÁNDEZ
3. GABRIEL RODRIGO IZQUIERDO
4. CARMEN CARRÓN GALENDE
5. OSCAR FERNÁNDEZ MONROY
6. LUIS MIGUEL ARROYO MILLÁN
7. CARLOS PERINAT RODRÍGUEZ
8. JESÚS SANZ SALAMANCA
9. AINHOA BERISTAIN FERNÁNDEZ
10. BEATRIZ ÁLVAREZ FANJUL
11. DANIEL PORTERO DE LA TORRE
12. MODESTO FERNÁNDEZ DOVAL
13. Mª LUZ HERRERA LÓPEZ
14. MIGUEL ÁNGEL SANTOS CRESPO
15. SHEILA BUSTILLO MARTÍNEZ
16. IKER DE LOS RIOS AMEZUA
17. JUAN IGNACIO CAREAGA CATEDIANO
18. MARÍA ÁNGELES ALBA GÓMEZ
19. JOSÉ MARÍA ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
20. PURIFICACIÓN ALONSO MANCISIDOR
21. PEDRO MARINA BARBIER
22. CEFERINO PÉREZ PÉREZ
23. DANIEL GIMÉNEZ JIMÉNEZ
24. GLORIA FERNÁNDEZ GARCÍA
25. CRISTINA TETTAMANZY SEGOVIA
26. RAMÓN GOROSTIZA ANDUIZA
27. JUANA ITURMENDI MAGUREGUI
28. ADRIÁN CASTRO CEBRIÁN
29. ASCENSIÓN PASTOR PARRES
Suplentes
1. PAULA GARAGALZA MUÑOZ
2. SILVIA BAREA GALINDEZ
3. JULEN TORIBIO TORRES
Titulares
1. LAINE HERREROS UGARTE
2. KEPA JOSEBA LOZANO CALVO
3. GOIZANE RODRIGUEZ BARROSO
4. ANTONIA ESTEBAN GALLEGO
5. UNAI AMELIBIA LAUZIRIKA
6. LOREA BURGES RUIZ
7. JORGE GARCIA CALVO
8. MARIA ISABEL SANCHEZ GONZALEZ
9. BLANCA AMELIA RODRIGUEZ CRESPO
10. LUIS ALBERTO REAL DE LAS ERAS
11. MONICA DEL RIO BARRON
12. EVA MARTINEZ HERRERO
13. RAUL SIERRA PASCUAL
14. IVAN ANTONIO GARCIA CASTAÑO
15. LUCIA DESIREE PEREZ LORENZO
16. DAVID FERNANDEZ DE PEDRO
17. MIREN ANDONE REQUEJO RODRIGUEZ
18. MARIA ANGELES LOZANO CALVO
19. JORGE IRAURGUI MENDOZA
20. LEIRE PIRES ZUGAZAGA
21. JOSE ANTONIO PULIDO HERAS
22. JUAN CARLOS VILLAR MORENO
23. CAROLINA DE LEON
24. MARTA FERNANDEZ ROBLEDO
25. HAIZEA CAÑADAS ALMAZAN
26. DANIEL CAVALEIRO GUTIERREZ
27. AMAIA GUERRERO APARICIO
28. MARGARITA AZPIAZU DIEZ
29. JOSE LUIS ATERO GOMEZ
Suplentes
1. NEREA CALLE SAEZ
2. PATRICIA MAZA MONTER
3. MIGUEL CHAMORRO NUÑEZ
Titulares
1. UNAI ORTUZAR BARRENECHEA
2. ESTIBALIZ BLANCO ALFONSO
3. XIAO RONG ZHU ZHOU
4. MARIA LUCIDIA ARREDONDO FRANCO
5. CARLOS MAZON DEL CAMPO
6. GLADYS RUIZ CASTRO
7. KOLDOBIKA MARTIN VIVAR
8. ALEJANDRA GOMEZ ONTALVILLA
9. GIUSEPPE TONGIANI
10. CRISTINA ROZAS GUTIERREZ
11. JUAN CASILLAS RUIZ
12. BRENDA VICTORIA MIRANDA MENDOZA
13. DAVID REGUILON CALVO
14. THI-PHUONG HOANG NGUYEN
15. GERMAN LORENZO CIVICOS
16. Mª CARMEN PRIETO MARTINEZ DE OSABA
17. EDWIN MOLINA MORALES
18. BEATRIZ CARMEN DIAZ MARCANO
19. JOSE LUIS VEGAS RUMAYOR
20. MARIA DE LAS MERCEDES BARTOLOME MERINO
21. VICTOR FERNANDEZ MARTINEZ
22. MARIA DEL PILAR BLANCO SANDE
23. JOSE ANTONIO LOPEZ GALIANA
24. MARIA MURILLO RODRIGUEZ
25. NURIA SANTOS ORTEGA
26. IGNACIO CORTAZAR FAMILIAR
27. SUSANA BAREÑO CANOSA
28. SEVERINO GANUZA GUTIERREZ
29. AURORA HONTALVILLA ARROYO
Suplentes
Sin candidatos
Titulares
1. ANA VIÑALS BLANCO
2. XABIER JIMENEZ LOPEZ
3. CARMEN MUÑOZ LOPEZ
4. ION IRIARTE FERNÁNDEZ
5. HELENA AMAYA TAPIA GUTIÉRREZ
6. Mª DE LAS MERCEDES MARCOS GAGO
7. ÁLVARO MARTÍN ESTEFANÍA
8. ZALOA AIZPIRI AGUIRRE
9. CRISTIAN FERNÁNDEZ ROMERO
10. ALMA NAVARRO SONMAMED
11. GUILLERMO VILLALBA RANDO
12. MIREN ARANZAZU FERNANDEZ PEREZ
13. FEDERICO MENDICUTI ORTIZ
14. IRENE EUBA ARROYO
15. JAVIER MIGUEL MARTÍNEZ FERRAZ
16. SUSANA HILDA GONZALEZ PEREZ
17. MANUEL GARCÍA ALFARO
18. Mª BEGOÑA DIEZ LOPEZ
19. JUAN ANTONIO VICENTE GALLEGO
20. Mª DE LAS MERCEDES ALVAREZ RODRIGUEZ
21. JOSE MARIA OLLETA ORMAETXEBARRIA
22. LUCIA PINTOR RODRIGUEZ
23. JOSE EMILIO GONZALEZ SANTOS
24. Mª YOLANDA RECLUSA ESNOZ
25. IGOR SAINZ VALERO
26. SARA TRABA CEPEDA
27. JUAN J. LUIS URIA SERRANO
28. AMAIA ARENAL VIDORRETA
29. ANDEKA LARREA LARRONDO
Suplentes
1. JUAN CARLOS CARRASCAL VALLE
2. CARMEN RUBIO BARNETO
3. MIGUEL ANGEL URQUIJO MARTINEZ
Titulares
1. RAFAEL VÉLEZ ROMERO
2. MARIA ARANZAZU DE DIEGO AMOR
3. JOSE ANTONIO ALVAREZ ALONSO
4. MARIA CARMEN LÓPEZ TALEGÓN
5. NENAD TIJANIC STOJILJKOVIC
6. MARIA DOLORES MANZANO HERNANDEZ
7. MANUEL ANTONIO BELLO ADÁN
8. SORAYA SÁNCHEZ MONTAÑEZ
9. LANDER AXPE NATERA
10. MARIA CONCEPCIÓN REAL GARCÍA
11. ANGEL CID ARES
12. MARIABEGOÑA FERNÁNDEZ BARGADOS
13. ANTONIO ESCUDERO VARGAS
14. MARIA MERCEDES BERBIS GONZÁLEZ
15. JON KOLDO ZABALETA OTALORA
16. ANA PÉREZ PERAL
17. JUAN CARLOS PERAL IGLESIAS
18. ENCARNACIÓN SORAYA RODRÍGUEZ BERNAL
19. IKER SALAS LÓPEZ
20. MARIA MERCEDES CARRO GARCÍA
21. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ SAENZ DE ORMIGAZA
22. ANGELA MARIA CRUZ GARCÍA
23. JUAN FELIX ATUCHA LARRINAGA
24. SUSANA PEREZ PEREZ
25. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ ESTEVEZ
26. MARIA ESTHER ELVIRA VIANA
27. GAIZKA VÉLEZ CARRO
28. RUTH ALVAREZ VILLARREAL
29. JOSE CAMARON TALEGON
Titulares
1. FERNANDO GARCIA GOMEZ
2. MARIA GARCIA GONZALEZ
3. ALFONSO LOSILLA GARRIDO
4. MARTA REBECA ACHA PAJARES
5. MARIA DOLORES DELGADO MARTINEZ
6. DANIEL ENRIQUE GUEVARA GONZALEZ
7. ALVARO GONZALEZ GARCIA
8. MARIA VICTORIA ORTEGA MOROS
9. ENRIQUE MEDINA BLAZQUEZ
10. MARIA PAZ PEREZ RUIZ
11. SEBASTIAN SAINZ MANTILLA
12. MARIA MERCEDES LAFUENTE CALVO
13. LUIS MIGUEL LOPEZ PIÑOL
14. OLGA CAVIA DORAO
15. OSCAR CALDEVILLA LARRABE
16. MARIA PILAR GOMEZ BELAUNDEGUI
17. JOSE MARIA GARCIA NIETO
18. ADOLFO MARTINEZ RUIGOMEZ
19. JAVIER VALERIO BENITO HERRERO
20. VERONICA BLANCO CUENDE
21. LUIS MIGUEL DELGADO MARCOS
22. MARIA DE LOS ANGELES MOROS YAGÜE
23. MARIA GONZALEZ SANCHEZ
24. DIONELBA RAFAELA GABIN TABERAS
25. ENRIQUE ARROYO CIEZA
26. LETICIA LEAL CIERRO
27. ALEJANDRO ESPINOSA SOLANA
28. MARIA TERESA FIERRO FERNANDEZ
29. ALAIN ANDRES VILLARES
Titulares
1. CONCEPCION MARTINEZ MIGUEL
2. JOAQUIN SALVADOR RODRIGUEZ
3. IRIA FERNANDEZ MORENO
4. ANTONIO RAMON GANCEDO VALDIVIESO
5. ANA ROSA GOYENECHEA OLAGOITIA
6. ALEXANDRA TOCA MARTINEZ
7. JOSE LORENZO FERNANDEZ ALONSO
8. HORTENSIA MONTALVO PEREZ
9. RAUL GANCEDO MONTALVO
10. MIRIAM PAMPIN GARCIA
11. JULIANA CORREA AMEZQUITA
12. RICARDO CAMARERO TEJEDOR
13. MARIA FABIOLA CORREA AMEZQUITA
14. MAXIMILIANO ELEGIDO GONZALEZ QUEVEDO
15. MARIA YOLANDA IRISARRI IRIBERRI
16. MARIA PAZ GALLEN RODRIGUEZ
17. DEMETRIO GONZALEZ GOMEZ
18. MARIA DEL CARMEN SERRADA RODRIGUEZ
19. RAUL ALCAIDE GARCIA
20. LAURA GONZALEZ CURULL
21. VALENTINA VISEDA DIAZ
22. CARLOS ANDRES CORREA AMEZQUITA
23. PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ
24. LUIS DIAZ IZQUIERDO
25. ROSA MARIA GORDON ROBLES
26. MARIA DEL MAR CAGIGAL BONILLA
27. JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ
28. MARIA GARCIA MARQUEZ
29. FRANCISCO PASCUAL GONZALEZ
Suplentes
1. MARIA PAZ BENJUMEA CABELLO
2. SIXTO MIGUEL PELLON
3. ANDREA GEMA ANDREU CORRALES
Titulares
1. CRISTINA ELCUAZ ARANA
2. JOSU LASANTA IZAGUIRRE
3. MARTINA MAZORRA HUERTA
4. JAVIER MARTINEZ BARBARA
5. IRATXE HERNANDEZ SIMON
6. GARIKOITZ ETXEBARRIA CONTRERAS
7. ELENA AGUIRRE MARTIN
8. IGNACIO LIJO SANCHO
9. MIREIA ALAÑA HEREDERO
10. ROBERTO BARCINA BURGUI
11. IRATXE ARRIEN BARRUETABEÑA
12. IÑIGO DIEGO GAITE
13. PATRICIA SAENZ NOVALES
14. JAVIER DENCHE PARRILLA
15. MARIA LUZ CANALES VEGA
16. AGUSTIN GARRIDO ACERA
17. MAITE SAN JOSE GONZALEZ
18. IKER MADINA LAZURTEGUI
19. ARRATE MASA LOPEZ
20. CARLOS ROMERA ANTON
21. YULEIDY MORA GONZALEZ
22. ANDONI DOMINGUEZ ALDAZABAL
23. AMAIA MIGUEL VELADO
24. ALFREDO PARTE GUTIERREZ
25. LETICIA GALLARDO PORTOMEÑE
26. FRACISCO JAVIER BARCINA BURGUI
27. BEGOÑA BERRANTES DOMINGUEZ
28. JESUS RAFAEL GONZALEZ GUTIERREZ
29. MARIA ANTONIA CANALES VEGA
Titulares
1. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ
2. CÉSAR LÓPEZ PÉREZ
3. AITOR ORDEÑANA ARMIÑO
4. MARÍA GLORIA ECHEZARRAGA ERAUZQUIN
5. Mª DEL CARMEN VIRGINIA GALLO VIRUMBRALES
6. FRANCISCO JESÚS BERNAL GARCÍA
7. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
8. MARTA MARÍA RUIZ HUERGA
9. CARLA DEL AMO MOLINERO
10. MARTA CAMPESINO RUIZ
11. FRANCISCO JAVIER GOÑI ÁVILA
12. CARMEN ALONSO LÓPEZ
13. BEATRIZ CABELLO MAÑERU
14. JOSÉ IGNACIO SALVAT CASTELLANOS
15. ÁLVARO ROJO SANZ
16. MARÍA HENAR SANZ GILSANZ
17. MERCEDES LAFITA MEDIR
18. FRANCISCO JAVIER VILLA FERNANDEZ
19. MARIA CARMEN MARTINEZ SIMON
20. RICARDO GONZÁLEZ PÉREZ
21. JULIAN MAIRICIO VICTORIA GRUESO
22. GEMA GONZALEZ SUANCES
23. MARIA LOURDES GONZALEZ CARPALLO
24. JAVIER MORAGO RUBIO
25. JORGE VEGA UGARRIZA
26. ELENA HERNANDEZ LAUFFER
27. MARIA DOLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ
28. JOSE MARÍA TAVIRA OLÍAS
29. CRISTINA FAJARDO BARRANCO
Suplentes
1. JOSE ALBINO LOPEZ CUESTA
2. OLGA OLIVARES PANDO
3. DANIEL ALBERTO GARCIA FLORES
Titulares
1. JUAN EGUIRAUN AZCARATE
2. LEYLA ORFILIA ZELAYA CHEVEZ
3. DIEGO ALEJANDRO DOMENECH TERRUELLA
4. MAI ARCO LLORCA
5. MONICA BARBADILLO MAZON
6. ISABEL AMPARO MUÑOZ ZAMORA
7. JOAQUIN RABA BENITO
8. ALEJANDRA VENERO ESCADON
9. ANGEL RAPOSO VIRTUS
10. MARIA NOELIA FERNANDEZ SANCHEZ
11. JOSE MANUEL LIAÑO ORTEGA
12. MARLENE SEGUNDO VACA
13. PEDRO SANCHEZ GOMEZ
14. BLANCA MAR GOMEZ DEL BARRIO
15. ETELINDA MARLENE ZELAYA CHEVEZ
16. BEATRIZ CUEVAS ANTOLIN
17. MARIA ASUNCION GONZALEZ ARBERAS
18. ANTONIO ARCO IZA
19. MARIA ARANZAZU CARASA GONZALEZ-CHAVARRI
20. MARTIN AGUILAR ZELAYA
21. CARMEN MAZA CUESTA
22. RAIJAR EMERSON BARRA ZARATE
23. JESUS SERTUTXA ANGULO
24. NOEMI MENDEZ ESCUDERO
25. ENCARNACION HERNANDEZ PABLOS
26. LEONOR CECILIA MEDEROS VIRTO
27. SERGIO BENITO MARTIN
28. ANDRES MIRONES LOZANO
29. LUISA IMARA BONILLA GUTIERREZ
Suplentes
1. IRIS ELISABETH ZELAYA CHEVEZ