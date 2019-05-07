Elecciones

Candidaturas elecciones municipales Bilbao 2019: partidos políticos y nombres de los candidatos

Concejales de las diferentes formaciones políticas en las últimas elecciones municipales de Bilbao./
Concejales de las diferentes formaciones políticas en las últimas elecciones municipales de Bilbao.

EL CORREO

Listado de las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales de 2019 en la circunscripción electoral de Bilbao, con los nombres de los candidatos de cada una de las listas.

Candidatura núm. 1: Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJPNV)

Titulares

1. JUAN MARIA ABURTO RIKE

2. GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA

3. ASIER ABAUNZA ROBLES

4. AMAIA ARREGI ROMARATE

5. JUAN IBARRETXE KARETXE

6. ITZIAR URTASUN JIMENO

7. GONZALO OLABARRIA VILLOTA

8. MARTA AJURIA ARRIBAS

9. OIHANE AGIRREGOITIA MARTINEZ

10. KEPA ODRIOZOLA AZULA

11. XABIER OTXANDIANO MARTINEZ

12. MIREN NEKANE ALONSO SANTAMARIA

13. KOLDO NARBAIZA OLASKOAGA

14. ITXASO ERROTETA SAGASTAGOITIA

15. IÑIGO ZUBIZARRETA AGIRREZABALA

16. KONTXI CLAVER ZURRO

17. MIKEL ZAMAKONA USUBIAGA

18. MARTA BARCO MONDRAGON

19. ENEKO URRUTIKOETXEA LAUZIRIKA

20. AITZIBER DIEZ GOMEZ

21. ALBERTO BADIA ARRIOLA

22. LOREA ABOITIZ MARCOS

23. ANDER BARAÑANO URRUTIA

24. EIDER INUNCIAGA SERNA

25. IZASKUN ERGUIDO RUIZ

26. AITOR JAUREGI ORBE

27. NEREA AMENABAR LOBEIRA

28. JOSEBA JAUREGI URRESTI

29. IRATXE PORTILLO ZUNZUNEGI

Suplentes

1. IÑIGO GONZALEZ MANCISIDOR

2. AINHOA DOMINGO URRUTIKOETXEA

3. ALAITZ ORIBE TORRONTEGI

Candidatura núm. 2: Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE (PSOE))

Titulares

1. ALFONSO GIL INVERNON

2. YOLANDA DIEZ SAIZ

3. ALVARO PEREZ ALONSO (Independiente)

4. GLORIA MUGICA CONDE

5. JON BILBAO URQUIJO

6. NORA ABETE GARCIA

7. IVAN CALDERON FUENTE

8. EIDER BILBAO ALDAYTURRIAGA

9. MANUEL MATIAS DOMINGUEZ RAMOS

10. BEGOÑA GAMERO GARCIA

11. FRANCISCO DE BORJA PEÑA RODRIGUEZ

12. ANHUSKA BETANZOS ALONSO

13. ASIER IBAÑEZ DE MAEZTU (Independiente)

14. ANA BELEN RIAÑO SANCHEZ

15. JUAN CARLOS DIEGO TORRES

16. MARIA PILAR FERNANDEZ DE PINEDO ELORZA

17. BORJA VAZQUEZ FONTAO

18. ARANTZA LETURIONDO ARANZAMENDI

19. UNAI AHEDO RODRIGUEZ

20. ANTA NDONGO SALL

21. BALTASAR CARRASCO ANDRADE

22. NOELIA RODRIGUEZ CORDOBA (Independiente)

23. RAFAEL BARBERO REAL

24. PILAR HERRERO GOMEZ

25. ALAIN CABANILLAS YELA

26. CARMEN ANTON CABALLERO

27. IÑAKI SERNA RUBIO

28. MARIA CRISTINA GOMEZ FERNANDEZ

29. JESUS MANUEL CARTAJENA GARCIA (Independiente)

Suplentes

1. LUCI SEPULVEDA VELAZQUEZ

Candidatura núm. 3: Euskal Herria Bildu (EH Bildu)

Titulares

1. JONE GOIRIZELAIA ORDORIKA

2. ASIER GONZALEZ SOREASU

3. ALBA FATUARTE GONZALEZ

4. BRUNO ZUBIZARRETA UNANUE

5. NATALIA GARDEAZABAL DIEZQ

6. KARLOS RENEDO LARA

7. ENERITZ ZABALA GRELA

8. LUTXO EGIA DEL RIO

9. ESTIZEN ARTOLA ITURRATE

10. JOAN ARITZ BENGOETXEA DONAIRE

11. DIANA MELON VARGA

12. MIKEL DE LA FUENTE LAVIN

13. IRANTZU FERNANDEZ RODRIGUEZ

14. IÑAKI ZABALETA URKIOLA

15. LOLI ALVAREZ AZKUENAGA

16. DAVID MANGADO ARANDA

17. ALAZNE VARONA OMAR

18. JUANKAR GOMEZ PEREZ

19. ANUSKA BEIKA LOZA

20. KHALID EL HADDADI OUFKIR

21. MERTXE MENDEZ ARRAYA

22. JOSE LUIS NAVASCUES SIMON

23. ZURIÑE ZORROZUA SANTISTEBAN

24. PEDRO MACHO AGUILLO

25. JAIONE AYESTARAN BRACERAS

26. IBON CABO ITOIZ

27. IZASKUN GUARROTXENA MARTINEZ

28. JUAN MARI ELEJABARRIETA GONZALEZ

29. AITZIBER IBAIBARRIAGA ETXEBARRIETA

Suplentes

1. JUAN ANTONIO ALONSO LESMES

2. OIAKUE AZPIRI ROBLES

3. IKER URIGUEN URIBE

4. EDURNE ZORROZUA SANTISTEBAN

5. GOTZON AMARO LOPEZ

Candidatura núm. 4: Bilbaínos, Iniciativa por Bilbao (B.I.B.)

Titulares

1. DAVID PASARIN-GEGUNDE LINARES

2. FELIX ISMAEL LOPEZ SANTAMARIA

3. IRENE ZABALA OLAVE

4. JON MARTINEZ ARECHEDERRETA (Independiente)

5. JOANA MEANA GONZALEZ

6. JORGE FERNANDEZ GARCIA (Independiente)

7. MARIA DEL MAR DELGADO VALDERA

8. ALEXANDER LOPEZ VILLALTA

9. JENNIFER LOPEZ VILLALTA

10. MIGUEL ANGEL PANDO VICENTE

11. JUAN MARIA MANSO PEREZ

12. ALEXANDER RUIZ VICENTE

13. ANGELA ANN SMITH GARCIA

14. TANIA FIDALGO GOMEZ

15. OSCAR ENRIQUE PADRON PULIDO

16. JORDAN SMITH GARCIA

17. ARKAITZ AISA MARURI

18. EMILIA LEJARZA DE LA RIVA

19. MARIA ANTONIA JIMENEZ CASTELLO

20. JUAN ORELLANA ROMERO

21. JOSU BORINAGA RAMIREZ

22. DAVID CAMPOS CORROCHANO

23. CONCEPCION HERNANDEZ MONTERO

24. FILOMENA LINARES LOPEZ

25. ISMAEL LOPEZ VILLALTA

26. DANIEL ALBERTO FOCKE

27. MARIA DEL CARMEN VILLALTA OLMEDO

28. IRATXE HERRERO ONTIVEROS

29. JOSE ANGEL MANJON BARREDA

Suplentes

1. IMANOL GARCIA PEREZ

2. MARIA PILAR GARCIA HIGELMO

3. EDUARDO MARIÑO MENDIA

4. ELOISA HIGELMO GUZMAN

Candidatura núm. 5: Ganemos Goazen (G.G.B.)

Titulares

1. FRANCISCO SAMIR LAHDOU DEL ARCO

2. MARIA CONCEPCION GARCIA MARTOS

3. JORGE LAIZ FRAILE

4. ROSA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

5. MELQUIADES ARAUZO BOCANEGRA

6. SUSANA CRISTINA MOLINA ULLOA

7. SALVADOR IZAGUIRRE VILLATE

8. FATIMA IDIGORAS RODRIGUEZ

9. FRANCISCO JAVIER VERDOTE MANGAS

10. INMACULADA COLORADO SANCHEZ

11. FERNANDO LOPEZ DE LA FUENTE

12. ESTHER CACERES SERRA

13. JUAN MIGUEL REY ANILLO

14. SATURNINA BEGOÑA DEL ARCO LASTRA

15. JOSE MARIA LOPEZ DE LA FUENTE

16. MARIA DEL CARMEN LAHDOU DEL ARCO

17. EUTIMIO MORENO SOLIS

18. MARIA JOSE GOMEZ GARCIA

19. ASIER BALSERA SUAREZ

20. ARIANE LOPEZ COLORADO

21. YESHUA DIAZ GARCIA

22. PAULA GUTIERREZ PONTE

23. ALEXANDER ARAUZO ORTIZ

24. GOIURI MALETA ORMAETXE

25. JUAN CARLOS VESGA CRESPO

26. ELIANE BORRIAS CACERES

27. RUBEN DELGADO RUS

28. MARIA ESTHER GARCIA MONEDERO

29. ENEKO ARAUZO ORTIZ

Suplentes

1. ENCARNACION AGUILERA SERENA

2. FRANCISCO JAVIER RUIZ EXPOSITO

3. ASCENSION MATARRANZ CUEVA

Candidatura núm. 6: Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS)

Titulares

1. JESUS FERNANDO FERNANDEZ GIL

2. FERNANDO JOSE RABADAN APARICIO

3. SERGIO REGUILON FUMERO

4. MARIA LUISA LOPEZ ALONSO

5. MARIA BELEN DE ESPONA DELGADO

6. VICTOR DANIEL MEDIERO VALEROS

7. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MUÑOZ

8. EDUARDO SANTIAGO GONZALEZ VILLANUA

9. CRISTINA MARIA RABADAN APARICIO

10. BEATRIZ CECILIA GABALDON MONTEMAYOR

11. SEGUNDO ERNESTO GOMEZ SANCHEZ

12. JORGE HERRANZ CUEVAS

13. JAVIER LUIS HORAS PUENTE

14. MARIA ELENA PEREZ VIECO

15. ANA MARIA FUMERO PERAZA

16. JULIO OTERO CENTENO

17. FEDERICO ALVAREZ DELGADO

18. ALFONSO ALVAREZ PUGA

19. NATALIA AZNAR MORENO

20. MARIA DEL CARMEN APARICIO PERIQUET

21. JUAN PEDRO ARREBOLA RINCON

22. PEDRO ARRIOLA TURPIN

23. JUAN JOSE GARCIA GOMEZ

24. MARIA ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ

25. MARIA TERESA LANDALUCE VIADAS

26. FRANCISCO JAVIER AVILES PARRA

27. FRANCISCO JESUS SALGADO FUERTES

28. NOELIA CASTILLEJO CALDERON

29. MARTA MARIA CALVO FERNANDEZ

Suplentes

1. VICTOR RICA ALVAREZ

Candidatura núm. 7: Partido Popular (PP)

Titulares

1. RAQUEL GONZÁLEZ DÍEZ-ANDINO

2. CARLOS D. GARCÍA FERNÁNDEZ

3. GABRIEL RODRIGO IZQUIERDO

4. CARMEN CARRÓN GALENDE

5. OSCAR FERNÁNDEZ MONROY

6. LUIS MIGUEL ARROYO MILLÁN

7. CARLOS PERINAT RODRÍGUEZ

8. JESÚS SANZ SALAMANCA

9. AINHOA BERISTAIN FERNÁNDEZ

10. BEATRIZ ÁLVAREZ FANJUL

11. DANIEL PORTERO DE LA TORRE

12. MODESTO FERNÁNDEZ DOVAL

13. Mª LUZ HERRERA LÓPEZ

14. MIGUEL ÁNGEL SANTOS CRESPO

15. SHEILA BUSTILLO MARTÍNEZ

16. IKER DE LOS RIOS AMEZUA

17. JUAN IGNACIO CAREAGA CATEDIANO

18. MARÍA ÁNGELES ALBA GÓMEZ

19. JOSÉ MARÍA ENDEMAÑO ARÓSTEGUI

20. PURIFICACIÓN ALONSO MANCISIDOR

21. PEDRO MARINA BARBIER

22. CEFERINO PÉREZ PÉREZ

23. DANIEL GIMÉNEZ JIMÉNEZ

24. GLORIA FERNÁNDEZ GARCÍA

25. CRISTINA TETTAMANZY SEGOVIA

26. RAMÓN GOROSTIZA ANDUIZA

27. JUANA ITURMENDI MAGUREGUI

28. ADRIÁN CASTRO CEBRIÁN

29. ASCENSIÓN PASTOR PARRES

Suplentes

1. PAULA GARAGALZA MUÑOZ

2. SILVIA BAREA GALINDEZ

3. JULEN TORIBIO TORRES

Candidatura núm. 8: Partido Animalista Contra El Maltrato Animal (PACMA)

Titulares

1. LAINE HERREROS UGARTE

2. KEPA JOSEBA LOZANO CALVO

3. GOIZANE RODRIGUEZ BARROSO

4. ANTONIA ESTEBAN GALLEGO

5. UNAI AMELIBIA LAUZIRIKA

6. LOREA BURGES RUIZ

7. JORGE GARCIA CALVO

8. MARIA ISABEL SANCHEZ GONZALEZ

9. BLANCA AMELIA RODRIGUEZ CRESPO

10. LUIS ALBERTO REAL DE LAS ERAS

11. MONICA DEL RIO BARRON

12. EVA MARTINEZ HERRERO

13. RAUL SIERRA PASCUAL

14. IVAN ANTONIO GARCIA CASTAÑO

15. LUCIA DESIREE PEREZ LORENZO

16. DAVID FERNANDEZ DE PEDRO

17. MIREN ANDONE REQUEJO RODRIGUEZ

18. MARIA ANGELES LOZANO CALVO

19. JORGE IRAURGUI MENDOZA

20. LEIRE PIRES ZUGAZAGA

21. JOSE ANTONIO PULIDO HERAS

22. JUAN CARLOS VILLAR MORENO

23. CAROLINA DE LEON

24. MARTA FERNANDEZ ROBLEDO

25. HAIZEA CAÑADAS ALMAZAN

26. DANIEL CAVALEIRO GUTIERREZ

27. AMAIA GUERRERO APARICIO

28. MARGARITA AZPIAZU DIEZ

29. JOSE LUIS ATERO GOMEZ

Suplentes

1. NEREA CALLE SAEZ

2. PATRICIA MAZA MONTER

3. MIGUEL CHAMORRO NUÑEZ

Candidatura núm. 9: Partido de Acción Solidaria Europea (SOLIDARIA)

Titulares

1. UNAI ORTUZAR BARRENECHEA

2. ESTIBALIZ BLANCO ALFONSO

3. XIAO RONG ZHU ZHOU

4. MARIA LUCIDIA ARREDONDO FRANCO

5. CARLOS MAZON DEL CAMPO

6. GLADYS RUIZ CASTRO

7. KOLDOBIKA MARTIN VIVAR

8. ALEJANDRA GOMEZ ONTALVILLA

9. GIUSEPPE TONGIANI

10. CRISTINA ROZAS GUTIERREZ

11. JUAN CASILLAS RUIZ

12. BRENDA VICTORIA MIRANDA MENDOZA

13. DAVID REGUILON CALVO

14. THI-PHUONG HOANG NGUYEN

15. GERMAN LORENZO CIVICOS

16. Mª CARMEN PRIETO MARTINEZ DE OSABA

17. EDWIN MOLINA MORALES

18. BEATRIZ CARMEN DIAZ MARCANO

19. JOSE LUIS VEGAS RUMAYOR

20. MARIA DE LAS MERCEDES BARTOLOME MERINO

21. VICTOR FERNANDEZ MARTINEZ

22. MARIA DEL PILAR BLANCO SANDE

23. JOSE ANTONIO LOPEZ GALIANA

24. MARIA MURILLO RODRIGUEZ

25. NURIA SANTOS ORTEGA

26. IGNACIO CORTAZAR FAMILIAR

27. SUSANA BAREÑO CANOSA

28. SEVERINO GANUZA GUTIERREZ

29. AURORA HONTALVILLA ARROYO

Suplentes

Sin candidatos

Candidatura núm. 10: Elkarrekin Podemos (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)

Titulares

1. ANA VIÑALS BLANCO

2. XABIER JIMENEZ LOPEZ

3. CARMEN MUÑOZ LOPEZ

4. ION IRIARTE FERNÁNDEZ

5. HELENA AMAYA TAPIA GUTIÉRREZ

6. Mª DE LAS MERCEDES MARCOS GAGO

7. ÁLVARO MARTÍN ESTEFANÍA

8. ZALOA AIZPIRI AGUIRRE

9. CRISTIAN FERNÁNDEZ ROMERO

10. ALMA NAVARRO SONMAMED

11. GUILLERMO VILLALBA RANDO

12. MIREN ARANZAZU FERNANDEZ PEREZ

13. FEDERICO MENDICUTI ORTIZ

14. IRENE EUBA ARROYO

15. JAVIER MIGUEL MARTÍNEZ FERRAZ

16. SUSANA HILDA GONZALEZ PEREZ

17. MANUEL GARCÍA ALFARO

18. Mª BEGOÑA DIEZ LOPEZ

19. JUAN ANTONIO VICENTE GALLEGO

20. Mª DE LAS MERCEDES ALVAREZ RODRIGUEZ

21. JOSE MARIA OLLETA ORMAETXEBARRIA

22. LUCIA PINTOR RODRIGUEZ

23. JOSE EMILIO GONZALEZ SANTOS

24. Mª YOLANDA RECLUSA ESNOZ

25. IGOR SAINZ VALERO

26. SARA TRABA CEPEDA

27. JUAN J. LUIS URIA SERRANO

28. AMAIA ARENAL VIDORRETA

29. ANDEKA LARREA LARRONDO

Suplentes

1. JUAN CARLOS CARRASCAL VALLE

2. CARMEN RUBIO BARNETO

3. MIGUEL ANGEL URQUIJO MARTINEZ

Candidatura núm. 11: Actuando Contigo Partido Para La Sociedad (ACPS)

Titulares

1. RAFAEL VÉLEZ ROMERO

2. MARIA ARANZAZU DE DIEGO AMOR

3. JOSE ANTONIO ALVAREZ ALONSO

4. MARIA CARMEN LÓPEZ TALEGÓN

5. NENAD TIJANIC STOJILJKOVIC

6. MARIA DOLORES MANZANO HERNANDEZ

7. MANUEL ANTONIO BELLO ADÁN

8. SORAYA SÁNCHEZ MONTAÑEZ

9. LANDER AXPE NATERA

10. MARIA CONCEPCIÓN REAL GARCÍA

11. ANGEL CID ARES

12. MARIABEGOÑA FERNÁNDEZ BARGADOS

13. ANTONIO ESCUDERO VARGAS

14. MARIA MERCEDES BERBIS GONZÁLEZ

15. JON KOLDO ZABALETA OTALORA

16. ANA PÉREZ PERAL

17. JUAN CARLOS PERAL IGLESIAS

18. ENCARNACIÓN SORAYA RODRÍGUEZ BERNAL

19. IKER SALAS LÓPEZ

20. MARIA MERCEDES CARRO GARCÍA

21. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ SAENZ DE ORMIGAZA

22. ANGELA MARIA CRUZ GARCÍA

23. JUAN FELIX ATUCHA LARRINAGA

24. SUSANA PEREZ PEREZ

25. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ ESTEVEZ

26. MARIA ESTHER ELVIRA VIANA

27. GAIZKA VÉLEZ CARRO

28. RUTH ALVAREZ VILLARREAL

29. JOSE CAMARON TALEGON

Candidatura núm. 12: Ciudadanos-Partido de la Ciudadania (Cs)

Titulares

1. FERNANDO GARCIA GOMEZ

2. MARIA GARCIA GONZALEZ

3. ALFONSO LOSILLA GARRIDO

4. MARTA REBECA ACHA PAJARES

5. MARIA DOLORES DELGADO MARTINEZ

6. DANIEL ENRIQUE GUEVARA GONZALEZ

7. ALVARO GONZALEZ GARCIA

8. MARIA VICTORIA ORTEGA MOROS

9. ENRIQUE MEDINA BLAZQUEZ

10. MARIA PAZ PEREZ RUIZ

11. SEBASTIAN SAINZ MANTILLA

12. MARIA MERCEDES LAFUENTE CALVO

13. LUIS MIGUEL LOPEZ PIÑOL

14. OLGA CAVIA DORAO

15. OSCAR CALDEVILLA LARRABE

16. MARIA PILAR GOMEZ BELAUNDEGUI

17. JOSE MARIA GARCIA NIETO

18. ADOLFO MARTINEZ RUIGOMEZ

19. JAVIER VALERIO BENITO HERRERO

20. VERONICA BLANCO CUENDE

21. LUIS MIGUEL DELGADO MARCOS

22. MARIA DE LOS ANGELES MOROS YAGÜE

23. MARIA GONZALEZ SANCHEZ

24. DIONELBA RAFAELA GABIN TABERAS

25. ENRIQUE ARROYO CIEZA

26. LETICIA LEAL CIERRO

27. ALEJANDRO ESPINOSA SOLANA

28. MARIA TERESA FIERRO FERNANDEZ

29. ALAIN ANDRES VILLARES

Candidatura núm. 13: Partido Humanista (PH)

Titulares

1. CONCEPCION MARTINEZ MIGUEL

2. JOAQUIN SALVADOR RODRIGUEZ

3. IRIA FERNANDEZ MORENO

4. ANTONIO RAMON GANCEDO VALDIVIESO

5. ANA ROSA GOYENECHEA OLAGOITIA

6. ALEXANDRA TOCA MARTINEZ

7. JOSE LORENZO FERNANDEZ ALONSO

8. HORTENSIA MONTALVO PEREZ

9. RAUL GANCEDO MONTALVO

10. MIRIAM PAMPIN GARCIA

11. JULIANA CORREA AMEZQUITA

12. RICARDO CAMARERO TEJEDOR

13. MARIA FABIOLA CORREA AMEZQUITA

14. MAXIMILIANO ELEGIDO GONZALEZ QUEVEDO

15. MARIA YOLANDA IRISARRI IRIBERRI

16. MARIA PAZ GALLEN RODRIGUEZ

17. DEMETRIO GONZALEZ GOMEZ

18. MARIA DEL CARMEN SERRADA RODRIGUEZ

19. RAUL ALCAIDE GARCIA

20. LAURA GONZALEZ CURULL

21. VALENTINA VISEDA DIAZ

22. CARLOS ANDRES CORREA AMEZQUITA

23. PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ

24. LUIS DIAZ IZQUIERDO

25. ROSA MARIA GORDON ROBLES

26. MARIA DEL MAR CAGIGAL BONILLA

27. JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ

28. MARIA GARCIA MARQUEZ

29. FRANCISCO PASCUAL GONZALEZ

Suplentes

1. MARIA PAZ BENJUMEA CABELLO

2. SIXTO MIGUEL PELLON

3. ANDREA GEMA ANDREU CORRALES

Candidatura núm. 14: Por Un Mundo Mas Justo (PUM+J)

Titulares

1. CRISTINA ELCUAZ ARANA

2. JOSU LASANTA IZAGUIRRE

3. MARTINA MAZORRA HUERTA

4. JAVIER MARTINEZ BARBARA

5. IRATXE HERNANDEZ SIMON

6. GARIKOITZ ETXEBARRIA CONTRERAS

7. ELENA AGUIRRE MARTIN

8. IGNACIO LIJO SANCHO

9. MIREIA ALAÑA HEREDERO

10. ROBERTO BARCINA BURGUI

11. IRATXE ARRIEN BARRUETABEÑA

12. IÑIGO DIEGO GAITE

13. PATRICIA SAENZ NOVALES

14. JAVIER DENCHE PARRILLA

15. MARIA LUZ CANALES VEGA

16. AGUSTIN GARRIDO ACERA

17. MAITE SAN JOSE GONZALEZ

18. IKER MADINA LAZURTEGUI

19. ARRATE MASA LOPEZ

20. CARLOS ROMERA ANTON

21. YULEIDY MORA GONZALEZ

22. ANDONI DOMINGUEZ ALDAZABAL

23. AMAIA MIGUEL VELADO

24. ALFREDO PARTE GUTIERREZ

25. LETICIA GALLARDO PORTOMEÑE

26. FRACISCO JAVIER BARCINA BURGUI

27. BEGOÑA BERRANTES DOMINGUEZ

28. JESUS RAFAEL GONZALEZ GUTIERREZ

29. MARIA ANTONIA CANALES VEGA

Candidatura núm. 15: Vox (VOX)

Titulares

1. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ

2. CÉSAR LÓPEZ PÉREZ

3. AITOR ORDEÑANA ARMIÑO

4. MARÍA GLORIA ECHEZARRAGA ERAUZQUIN

5. Mª DEL CARMEN VIRGINIA GALLO VIRUMBRALES

6. FRANCISCO JESÚS BERNAL GARCÍA

7. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

8. MARTA MARÍA RUIZ HUERGA

9. CARLA DEL AMO MOLINERO

10. MARTA CAMPESINO RUIZ

11. FRANCISCO JAVIER GOÑI ÁVILA

12. CARMEN ALONSO LÓPEZ

13. BEATRIZ CABELLO MAÑERU

14. JOSÉ IGNACIO SALVAT CASTELLANOS

15. ÁLVARO ROJO SANZ

16. MARÍA HENAR SANZ GILSANZ

17. MERCEDES LAFITA MEDIR

18. FRANCISCO JAVIER VILLA FERNANDEZ

19. MARIA CARMEN MARTINEZ SIMON

20. RICARDO GONZÁLEZ PÉREZ

21. JULIAN MAIRICIO VICTORIA GRUESO

22. GEMA GONZALEZ SUANCES

23. MARIA LOURDES GONZALEZ CARPALLO

24. JAVIER MORAGO RUBIO

25. JORGE VEGA UGARRIZA

26. ELENA HERNANDEZ LAUFFER

27. MARIA DOLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ

28. JOSE MARÍA TAVIRA OLÍAS

29. CRISTINA FAJARDO BARRANCO

Suplentes

1. JOSE ALBINO LOPEZ CUESTA

2. OLGA OLIVARES PANDO

3. DANIEL ALBERTO GARCIA FLORES

Candidatura núm. 16: Ganemos (GANEMOS)

Titulares

1. JUAN EGUIRAUN AZCARATE

2. LEYLA ORFILIA ZELAYA CHEVEZ

3. DIEGO ALEJANDRO DOMENECH TERRUELLA

4. MAI ARCO LLORCA

5. MONICA BARBADILLO MAZON

6. ISABEL AMPARO MUÑOZ ZAMORA

7. JOAQUIN RABA BENITO

8. ALEJANDRA VENERO ESCADON

9. ANGEL RAPOSO VIRTUS

10. MARIA NOELIA FERNANDEZ SANCHEZ

11. JOSE MANUEL LIAÑO ORTEGA

12. MARLENE SEGUNDO VACA

13. PEDRO SANCHEZ GOMEZ

14. BLANCA MAR GOMEZ DEL BARRIO

15. ETELINDA MARLENE ZELAYA CHEVEZ

16. BEATRIZ CUEVAS ANTOLIN

17. MARIA ASUNCION GONZALEZ ARBERAS

18. ANTONIO ARCO IZA

19. MARIA ARANZAZU CARASA GONZALEZ-CHAVARRI

20. MARTIN AGUILAR ZELAYA

21. CARMEN MAZA CUESTA

22. RAIJAR EMERSON BARRA ZARATE

23. JESUS SERTUTXA ANGULO

24. NOEMI MENDEZ ESCUDERO

25. ENCARNACION HERNANDEZ PABLOS

26. LEONOR CECILIA MEDEROS VIRTO

27. SERGIO BENITO MARTIN

28. ANDRES MIRONES LOZANO

29. LUISA IMARA BONILLA GUTIERREZ

Suplentes

1. IRIS ELISABETH ZELAYA CHEVEZ

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