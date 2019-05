Anecdotario: dos votos, 80 años de diferencia

A sus 19 años, Ander Atin ha acompañado a su aitite Vicente, de 99, a depositar su voto en la Escuela de artes y oficios. «Vivimos juntos y compartimos apellido, así que también votamos en la misma mesa», sonreía Ander. Vicente le ha inculcados las ganas de votar. «Se moría de ganas de venir y siempre nos dice que votemos, lo que sea pero algo», explicaba Ander mientras ejercía su derecho al voto por segunda vez en su vida.

Un vocal muy joven

Su aspecto juvenil le delataba. A Asier Granados le ha tocado ser vocal en el centro cívico Aldabe. «¡En abril me libré pero me ha tocado!», bromeaba el joven. Cumplió los 18 años en noviembre y se declara profundamente aburrido de ejercer su puesto de vocal. «Cuando vinieron a buscarme a casa no estaba, pero al menos pagan unos 65 euros», se consolaba el chico mientras saludaba a sus vecinas junto a las urnas.

Voluntarios en los colegios

Ser elegido presidente de una mesa electoral suele verse como un fastidio, pero hay quien desempeña funciones como la de recibir a los votantes de forma voluntaria. María Eugenia y Eneko Jorge, empleados municipales, indicaban en qué mesas tenían que votar a quienes llegaban al semillero de empresas del Casco medieval. «No sé si podré leer algo al mediodía, está viniendo mucha gente por la mañana», reconocía Eneko Jorge. Ambos se ofrecieron voluntarios para la tarea. «Alguien tiene que hacerlo y las direcciones se encuentran rápido», animaba María Eugenia.