Pernando Barrena | Candidato de EH Bildu a la Eurocámara «Junqueras se ha convertido en un icono; ir de la mano con él es un plus» Pernando Barrena es uno de los referentes históricos de la izquierda abertzale. / unanue Referente de la izquierda abertzale durante años, es el 'número dos' de Ahora Repúblicas, la lista conjunta con ERC DAVID GUADILLA Jueves, 23 mayo 2019, 00:11

Pernando Barrena es uno de los rostros históricos de la izquierda abertzale. Durante años fue uno de sus principales 'embajadores' en el exterior.Viajó a Irlanda, Sudáfrica... para trasladar su visión sobre la situación del País Vasco. Tras casi tres años alejado de la primera línea, vuelve como 'número dos' de la candidatura de Ahora Repúblicas, en coalición con ERC y el BNG, y cuyo cabeza de lista es Oriol Junqueras.

– Usted afirma que van a Bruselas «por muchas razones pero sobre todo para traer a casa a los presos». ¿Ese es el principal motivo que tienen los vascos para votarle?

– Bueno, diría que es uno de los principales. Hay un montón de razones, pero esa es una de las más importantes.

– ¿Por qué?

– Todo lo que se refiere a las consecuencias del conflicto político es muy relevante. Hay que recordar que la participación internacional ha sido importante en los últimos años en los grandes hitos del proceso de resolución de conflictos.

– ¿A qué se refiere?

– Pues al desarme o incluso a la propia Conferencia de Aiete. Y nuestra presencia en elParlamento Europeo servirá para internacionalizar y cerrar un tema como es el de los presos políticos vascos. Creemos que la comunidad internacional entiende perfectamente que después de una situación de enfrentamiento armado como la que hubo en este país, para lograr la normalización se necesita terminar con la existencia de personas privadas de libertad por motivaciones políticas.

– Lo que usted define como presos políticos son presos de ETA que en su mayoría están acusados de cometer asesinatos y participar en graves atentados. Y así lo entienden las instituciones europeas.

– Es verdad que seguramente han vulnerado algún aspecto del Código Penal de turno, pero hay gente que piensa que debe normalizarse la situación. La legislatura pasada ya se aprobó un informe en el que se apostaba por acabar con las políticas de alejamiento, porque son un castigo añadido a las familias.Con nuestra presencia, queremos acentuar esa presión para traer los presos a las cárceles más cercanas a sus lugares de residencia con la vista puesta en un proceso de excarcelación.

«Los reclusos de ETA han vulnerado aspectos del Código Penal, pero hay que normalizar la situación»

– ¿Le beneficia ir de la mano de Junqueras?

– Pues sí. Es un plus. Queremos poner de relieve que vascos, catalanes gallegos... no somos un problema, sino que el problema es España, que no respeta mínimos democráticos básicos como el derecho a decidir. Algo que ya se está aplicando al referéndum de Escocia. Durante la próxima legislatura habrá hitos importantes en lo referente al derecho de autodeterminación, sobre todo por las consecuencias del Brexit, Irlanda... Y creemos que podemos aprovechar esa ola.

– ¿Y en qué medida sirve para eso compartir espacio con Junqueras?

– En la medida que está en prisión por poner en manos de la sociedad de Cataluña los medios para poder votar. Eso le ha convertido en un icono muy importante.

El 'caso catalán'

– Pero el caso catalán ha demostrado justo lo contrario. Que la UE no tiene ningún interés en promover nuevos Estados y romper los actuales.

– Pero eso pasa con todos los clubes.Cuesta entender realidades nuevas. La UE parece un marco anquilosado que necesita reformas profundas cuando no un proceso constitucional que implique una renovación de los tratados, el Parlamento Europeo no tiene capacidad legislativa... Y en esa nueva estructura, las naciones sin Estado deben tener un papel importante.

– En esa pugna que tienen con el PNV, ¿qué le gustaría más? ¿Obtener un escaño o que Izaskun Bilbao no lo obtuviese?

– Nosotros estamos centrados en lo nuestro. Y le diría más, en perspectiva de elecciones europeas y de representación de pueblo vasco, personalmente no tengo ningún problema en compartirla con el PNV e IzaskunBilbao.

– ¿Ve una Euskadi independiente la próxima legislatura?

– No. Hablamos de procesos que requieren su tiempo. Necesitamos crear mayorías políticas. Nos llevará un tiempo, y lamentablemente será mucho más de lo que nos gustaría. Pero avanzamos en esa dirección. Y ese proceso de cambio que vive la UE pasará en los próximos años por implicar a las naciones sin Estado en la construcción europea.