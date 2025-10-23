Las ventas de España a EE UU se hunden un 30% hasta los 1.000 millones, su peor dato desde la pandemia
Los aranceles de Trump desploman las exportaciones al país norteamericano, que ya representan solo el 4% del total
Madrid
Jueves, 23 de octubre 2025, 14:13
Los aranceles del 15% a la entrada de productos europeos acordada entre EE UU y la Unión Europea a finales de julio tuvo tu primer ... impacto concluyente en agosto: las exportaciones españolas se desplomaron un 30,5% hasta sumar tan solo 969,7 millones de euros, el peor dato desde la pandemia. Los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía y Comercio revelan que la cuota de mercado de Estados Unidos, es decir, el porcentaje de 'tarta' que vende España al país norteamericano, ya ha caído al 4% desde el 4,5% que representaba en julio o el 4,8% de hace un año.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
