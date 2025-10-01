El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concesionarios de coches en Enekuri. Manu Cecilio

La venta de coches sigue al alza en Euskadi con un crecimiento del 32% en septiembre

Se han vendido 2.724 nuevos turismos, y las matriculaciones aumentan un 21% en lo que va de año

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:52

El mercado de matriculaciones sigue avanzando a buen ritmo en Euskadi. Durante el último mes de septiembre salieron 2.742 vehículos nuevos de los concesionarios ... vascos, lo que supone un aumento del 32,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento de ventas que viene en consonancia con lo que ha sucedido durante los anteriores meses. De hecho, habiéndose compleado los tres primeros trimestres, se han vendido 22.004 unidades nuevas en el País Vasco, lo que se traduce en un avance acumulado del 21,2%. Así lo recogen los datos de las tres patronales del sector, Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores).

