La venta de coches sigue al alza en Euskadi con un crecimiento del 32% en septiembre

El mercado de matriculaciones sigue avanzando a buen ritmo en Euskadi. Durante el último mes de septiembre salieron 2.742 vehículos nuevos de los concesionarios ... vascos, lo que supone un aumento del 32,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento de ventas que viene en consonancia con lo que ha sucedido durante los anteriores meses. De hecho, habiéndose compleado los tres primeros trimestres, se han vendido 22.004 unidades nuevas en el País Vasco, lo que se traduce en un avance acumulado del 21,2%. Así lo recogen los datos de las tres patronales del sector, Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores).

El gran dinamismo que muestra el mercado vasco se explica en parte por los planes de impulso a la demanda que existen tanto para vehículos de cualquier tipo de motorización (el plan 'renove' del Gobierno vasco) como para los electrificados (el plan Moves que impulsa el Ejecutivo central). El primero de ellos, tal y como explicó el consejero de Industria vasco, Mikel Jauregi, al presentar el programa a finales de marzo, nació con el objetivo de sustituir unos 2.000 coches contaminantes de las carreteras vascas. La edad media del parque llega a los 14,9 años. A día de hoy, según los últimos datos del Ente Vasco de la Energía (organismo que gestiona las ayudas), se han enviado 1.947 solicitudes para obtener ayudas de hasta 3.500 euros por vehículo, de las cuales 1.134 ya han sido abonadas. Inicialmente, el plazo para solicitar las ayudas finalizaba el 15 de septiembre, pero vista «la buena acogida» del plan, subrayó Jauregi, Lakua amplió este límite hasta el 15 de octubre.

Por su parte, el presupuesto del plan Moves, que otorga hasta 7.000 euros para la compra de eléctricos puros e híbridos enchufables, está cerca de agotarse en el País Vasco, al igual que sucede en otras muchas comunidades. De hecho, el auge de ventas de estos vehículos está siendo más que notable en el País Vasco, con más de un 20% de cuota en el mercado y más de 4.000 unidades vendidas.

Sin embargo, pese a que los datos son positivos, al sector le preocupa que el agotamiento de los fondos del Moves suponga una paralización del mercado electrificado. «Esta situación exige una ampliación urgente de las dotaciones en las comunidades sin fondos, pues el Moves tiene una vigencia hasta final de año. Nuestro empleo y nuestra economía necesitan que esta buena inercia de mercado continúe», subraya Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac. Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, señala que «sin esos planes Moves difícilmente estaríamos hablando ahora mismo de una penetración del mercado del vehículo electrificado que roza el 25%». Un punto importante, añade, es que según sus encuestas, «el 78% de los compradores no se plantearía comprar un vehículo electrificado sin esas ayudas oficiales».

Vuelta a niveles prepandemia

España también registra una buena evolución en el mercado de matriculaciones, aunque es un crecimiento menor que el vasco. En concreto, en septiembre se vendieron 85.167 nuevos coches en el conjunto del país, un 16,4% más que hace un año, siendo un 24% de ellos vehículos electrificados.

De hecho, gracias a esta buena dinámica, destaca Félix García, «septiembre ha sido el primer mes desde la pandemia en el que las ventas totales superan las cifras del mismo mes de 2019», algo que desde el sector consideran «excelente» y que les hace prever «que estaremos por encima de los 1,1 millones de turismos vendidos a final del ejercicio». Una predicción que en estos momentos parece viable teniendo en cuenta que hasta ahora se han vendido 854.658 unidades, un 14,8% más.