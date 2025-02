Los trabajos que son compatibles con el cobro de la RGI El Servicio Vasco de Empleo establece unas cuantías máximas que no deben superarse para percibir la Renta de Garantía de Ingresos

Gabriel Cuesta Martes, 25 de febrero 2025, 08:46

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es la ayuda mensual con la que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, respalda económicamente a aquellas personas o familias que carecen de los recursos necesarios en Euskadi. Se trata de una prestación a la que pueden acceder personas desempleadas, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, perceptores de otro tipo de pensiones, inmigrantes sin permiso de residencia... Es compatible con un empleo, siempre y cuando la unidad beneficiaria no presente ingresos superiores a la cuantía máxima que le corresponde dentro del baremo marcado por el Gobierno vasco.

También Lanbide marca otro límite económico como requisito: el patrimonio máximo (no se incluye la vivienda habitual) de la unidad de convivencia no puede ser igual o mayor a cinco veces la cuantía de la renta máxima garantizada que correspondería a la unidad de convivencia durante un año. Cumplidas ambas obligaciones, el Servicio Vasco de Empleo deja claro en su web que es compatible el trabajo con el cobro de la RGI siempre que los ingresos de la unidad de convivencia, así se denomina la familia que recibe la ayuda, no superen la cuantía máxima que le corresponde según su composición y características. Una cifra que establece Lanbide a través de una tabla.

Esa renta máxima garantizada se calcula con una cantidad base (568,85 euros) a las que se le suman complementos dependiendo del número de miembros y ciertas características específicas, como si se trata de familias monoparentales o integradas con personas con discapacidad igual o superior al 33%, entre otras. Por ejemplo, para una única persona el límite es de 853,24 euros, una cifra que asciende a 1137,71 euros en el caso de dos adultos y 1166 si se trata de un adulto y un menor. La máxima, la fijada para una persona adulta y cuatro menores, alcanza los 1.678,13 euros.

SMI

¿Y qué pasa si alguien de la unidad empieza a trabajar? El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a tiempo completo se sitúa en 1.184 euros mensuales en 14 pagas para este 2025 tras la última subida a inicios de año y «la RGI es compatible con el trabajo, por lo que los nuevos ingresos de la unidad de convivencia se computarán de acuerdo al procedimiento general de actualización de cuantía», desgrana Lanbide en su página web. Lo mismo sucede con el cobro de cualquier otra ayuda: prestación o subsidio por desempleo, pensiones... Son compatibles salvo que se sobrepase ese límite.

En el caso de que se supere esa cuantía máxima «se suspenderá íntegramente la prestación». Eso sí, «se mantendrá el procedimiento de actualización trimestral», un trámite con el que Lanbide analiza los movimientos económicos de los perceptores, por lo que «si los ingresos descienden por debajo de la cuantía máxima, se reanudará el pago de la prestación». En el caso de que la RGI permanezca suspendida durante doce meses, se procederá a su extinción.