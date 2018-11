'Hay que repartir la tierra': las sevillanas jornaleras El grupo Gente del Pueblo. Música económica El grupo Gente del Pueblo dedicó su obra a retratar y denunciar el tajo que partía en dos la sociedad andaluza de la Transición CARLOS BENITO Domingo, 4 noviembre 2018, 00:02

No estamos muy acostumbrados a que las sevillanas tengan que ver con la reivindicación. Tradicionalmente, se trata de una música ligera y festiva, ideal para bailar, desinhibirse y lucir palmito en la feria, pero al repetir ese cliché ya estamos cayendo en la trampa que tantas veces denunció el grupo Gente del Pueblo: ellos siempre han recordado que no existe una Andalucía sino dos, la de los señoritos, tan despreocupada y vistosa, y la de los campesinos, ingrata y con muy poco que celebrar. Prácticamente toda la discografía de esta singular formación de Morón de la Frontera estuvo dedicada a retratar y denunciar el tajo que partía en dos la sociedad de su tierra, un abismo insalvable que echaba raíces en la estructura tradicional de latifundios y jornales y que se enmascaraba con la ineludible colección de tópicos coloristas. Y en esa misión no usaban una música cualquiera, sino la suya, las sevillanas, transformadas en una eficaz herramienta para la protesta.

Los inicios de Gente del Pueblo hay que buscarlos en las tabernas de la localidad sevillana, tierra de olivares. Los miembros del grupo empezaron a cantar sus letras en la última etapa del franquismo y formaron el grupo tras la muerte del dictador. Era una época de agitación y tensiones en el campo del sur de España: tal como recuerda el Colectivo Espacio Andaluz, el fracaso del Plan de Empleo Comunitario, sumado a la crisis de 1973 y la mecanización de las labores agrícolas, dio lugar a un «movimiento de rabia y protesta» que cristalizó en 1977 con la fundación del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), radical y marxista. Los miembros de Gente del Pueblo, muy implicados en esta organización, trasladaban a la música las reivindicaciones y los padecimientos de los jornaleros, además de reflejar en sus canciones diversos episodios dramáticos de la represión de la época. Su ideología nunca flaqueó: incluso dedicaron a Santiago Carrillo un tema titulado 'Reniego', como reproche a su actitud pactista.

Del recuerdo al presente

'Hay que repartir la tierra' es una canción inequívoca desde el título. Pertenece a su segundo álbum, 'Sevillanas de la autonomía', de 1978, y no está precisamente sola en el disco: en la misma línea van 'En pie, compañero' o 'Rebuscaores', que habla de las personas humildes que recogen las aceitunas dejadas en el suelo durante la cosecha. Pero 'Hay que repartir la tierra' constituye el reproche más directo a ricos y gobernantes: «Siendo tan ancha la tierra que tiene mi Andalucía, / ¿por qué ha de estar pa'nosotros tan mal repartida? / Terrateniente, mal labrador, / deja las tierras, que labro yo», plantea la primera estrofa, tan entroncada con las ocupaciones de fincas de la época. «Siempre te andas quejando / que bajan tus intereses. / Siempre te andas quejando. / Si esos tallos no te crecen, / déjaselos a mis hermanos, / ya verás cómo florecen», proponen también, vinculando el latifundismo a la baja productividad.

En los últimos tiempos, Gente del Pueblo y sus sevillanas rojas han vuelto a la actualidad. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, en el que se integra el SOC, publicó 'El verso en la Gente del Pueblo', una recopilación de las letras del grupo, escritas por José María Carrillo. «Las circunstancias en las que surgió Gente del Pueblo siguen vigentes, lo mismo que la mayoría de sus letras. Por eso existe un esfuerzo colectivo por recuperar y actualizar un trabajo que pretende dejar de ser recuerdo para convertirse en presente», argumenta en el prólogo Diego Cañamero, histórico del SOC y actual diputado. Por su parte, el grupo granadino Lagartija Nick ha incluido en su último álbum una versión de 'Soy de otra Andalucía' y ha llevado el nombre de Gente del Pueblo a nuevas generaciones y nuevos públicos.